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MLB／好運！前田健太狂失7分本季最慘 虎軍打線力挺逃敗

聯合新聞網／ 綜合報導
前田健太今天表現不理想，只投2局就丟掉7分。 法新社
前田健太今天表現不理想，只投2局就丟掉7分。 法新社

效力老虎隊的日籍投手前田健太今天先發對守護者隊表現走鐘，僅投2局就狂失7分黯然退場，不過虎軍打線相當捧場，在伊巴尼茲（Andy Ibanez）雙響砲帶領下狂掃11分，最終便以11：7在客場狠咬守護者，終止近期4連敗。

前田首局就遭到布瑞南（Will Brennan）的二壘安打狙擊掉2分，第2局投得更是掙扎，2出局後先是被拉米瑞茲（Jose Ramirez）敲出追平安，再被奈勒（Josh Naylor）扛出2分砲，今天前田總計2局被敲出5安、投出3保送共掉7分，無論是局數還是掉分數都是本季最慘，賽後防禦率上漲至6.75，退場時是敗投候選人。

不過老虎打線今天狀況也絕好調，下個半局就靠著維拉德（Ryan Vilade）的生涯首安扳平比分，第4局維爾林（Matt Vierling）的雙殺球再要回領先，加上老虎牛棚投手接力投了7局無失分，期間僅被敲出3支安打，最終上演了一場精彩的逆轉勝。

維拉德並沒有被列入老虎的開季名單，今天扮演球隊關鍵英雄，這周被告知登上大聯盟後，他甚至徹夜未眠，聯繫母親與奶奶從德州趕來看比賽，「我一直在等待機會，這就是我和老虎簽約的原因，今晚我成功獲得機會，很高興球隊能贏球。」

老虎今天寫下本季得分新高，11分跟過去5場比賽得分加總一樣多，先發9人僅捕手凱利（Carson Kelly）沒敲安，開路先鋒伊巴尼茲表現尤為亮眼，今天他4打數「鐵支」，包含2發全壘打，灌進全場最多的4分打點。

前田健太 德州

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