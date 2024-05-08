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MLB／紅雀捕手康崔拉斯被球棒打中 左臂骨折又妨礙打擊
紅雀隊與大都會隊之戰發生不幸意外，捕手康崔拉斯（Willson Contreras）接球時手伸得太前面，被球棒打中，當場痛得大叫，隨後提前退場，紅雀隊宣布康崔拉斯的左前臂骨折。
事情發生在2局上輪到大都會隊馬丁尼茲（J.D. Martinez）打擊時，康崔拉斯為了接一顆滑球手往前伸，不料剛好進入馬丁尼茲的揮棒範圍內，被球棒直接打中左前臂，出現捕手妨礙打擊讓馬丁尼茲上壘。
而康崔拉斯則是表情十分痛苦，蹦跳著離開本壘區到一旁接受治療，很快就確定無法再戰，改由赫雷拉（Ivan Herrera）接替蹲捕。
紅雀隊隨後也宣告康崔拉斯骨折，未來可能將3A的佩吉（Pedro Pages）升上來，作為赫雷拉之後的2號捕手。
少了康崔拉斯對紅雀隊來說不僅是少了先發捕手，他也是全隊今年最好打者，受傷之前打擊率2成80，有6轟、12分打點，OPS（整體攻擊指數）高達0.949，OPS+更來到167。
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