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MiLB／張育成傷後歸隊敲本季首轟 賺到免費牛排

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
張育成今天回歸首戰立刻證明身體健康，敲出一發擊球初速96.6哩的本季首轟，還獲得牛排禮券。 美聯社
張育成今天回歸首戰立刻證明身體健康，敲出一發擊球初速96.6哩的本季首轟，還獲得牛排禮券。 美聯社

因被觸身球砸中短暫休兵的台灣好手張育成，今天回歸首戰立刻證明身體健康，敲出一發擊球初速96.6哩的本季首轟，只不過光芒隊3A在延長賽仍以8：9不敵釀酒人隊3A，有趣的是，因為全壘打球敲中著名看板，張育成還可享用免費牛排。

張育成是在2日對勇士隊3A出賽時被觸身球砸到，手肘一度腫脹，所幸並無大礙，也很快在今天重返先發打線，擔任第5棒、游擊手。

2局下的首打席張育成選到四壞保送上壘，3局下第2打席立刻敲出一發左外野陽春砲，幫助球隊以4：4扳平比數，這發全壘打擊球初速為96.6哩，飛行距離達351呎。

而且全壘打球擊中左外野的「Hit Bull, Win Steak」看板，光芒3A德罕公牛隊與牛排館Angus Barn合作，只要主場球員的全壘打擊中這個看板，就可獲得100美元的禮券，享受想吃的美食。

張育成接下來在4局下敲出的三壘滾地球讓跑者出局，6局下又選到4壞保送，不過8局下、10局下都被三振出局，全場6打席4打數1安打，有2次四壞保送及2K，打擊率下滑到2成78。

光芒 張育成

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