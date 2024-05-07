聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／超強大谷翔平 單場4安雙響砲
大谷翔平昨天打出加盟道奇以來最凶猛火力，對勇士之戰不但轟出雙響砲，且單場4支安打，都是本季首見，領軍球隊5：1獲勝，3連戰橫掃對手；大谷賽後累積52安、打擊率3成64獨居榜首，10支全壘打並列領先，登上大聯盟三冠王。
大谷1局下從勇士先發投手弗里德的手中轟出中外野兩分砲，成為致勝一擊，3局、6局下都揮出安打，8局下面對明特再轟中外野陽春砲，飛行距離達464英尺，締造本季個人最大號全壘打也是大聯盟第二遠，只落後天使隊楚奧特的473英尺。
「他不斷做我們以前從未見過的事。」道奇總教練羅伯茲談到大谷昨天第2轟，對凶猛火力讚嘆不已，「真的很遠，無論右打還是左打，白天還是晚上比賽，沒人可像他一樣打到那裡。」
大谷生涯7年第17次單場雙響砲，除了2020年縮水球季7轟，每年全壘打都有2位數，已達181轟；值得一提的是，他在今年前35場出現25支長打，也是道奇隊史從1901年以來，球員開季最佳表現。
季前團隊戰力評價最高的道奇、勇士在洛杉磯碰面，大谷在3連戰火力全開，合計12打數8安打，包括3支全壘打，攻下6分打點；弗里德昨天賽前連15局未失分，不料1局下就被大谷轟斷紀錄，他說：「首局就讓球隊陷入困境，尤其對決這種球隊，成為艱難的比賽。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言