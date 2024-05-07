MLB／超強大谷翔平 單場4安雙響砲

大谷翔平昨天打出加盟道奇以來最凶猛火力，對勇士之戰不但轟出雙響砲，且單場4支安打，都是本季首見，領軍球隊5：1獲勝，3連戰橫掃對手；大谷賽後累積52安、打擊率3成64獨居榜首，10支全壘打並列領先，登上大聯盟三冠王。

大谷1局下從勇士先發投手弗里德的手中轟出中外野兩分砲，成為致勝一擊，3局、6局下都揮出安打，8局下面對明特再轟中外野陽春砲，飛行距離達464英尺，締造本季個人最大號全壘打也是大聯盟第二遠，只落後天使隊楚奧特的473英尺。

「他不斷做我們以前從未見過的事。」道奇總教練羅伯茲談到大谷昨天第2轟，對凶猛火力讚嘆不已，「真的很遠，無論右打還是左打，白天還是晚上比賽，沒人可像他一樣打到那裡。」

大谷生涯7年第17次單場雙響砲，除了2020年縮水球季7轟，每年全壘打都有2位數，已達181轟；值得一提的是，他在今年前35場出現25支長打，也是道奇隊史從1901年以來，球員開季最佳表現。

季前團隊戰力評價最高的道奇、勇士在洛杉磯碰面，大谷在3連戰火力全開，合計12打數8安打，包括3支全壘打，攻下6分打點；弗里德昨天賽前連15局未失分，不料1局下就被大谷轟斷紀錄，他說：「首局就讓球隊陷入困境，尤其對決這種球隊，成為艱難的比賽。」