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MLB／大谷翔平第8轟出爐刷掉教頭紀錄 羅伯茲笑了
大谷翔平調皮設下的目標，今天正式完成，面對勇士隊之戰第3局敲出陽春砲，本季第8轟出爐，也將道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）的7轟正式擠落第二位，大谷單獨登頂隊史日本出生選手最多轟紀錄。
大谷日前敲出大聯盟生涯176轟超越松井秀喜的大聯盟日籍球員最多轟紀錄時，被問到下一個目標，他開玩笑回應：「我想要先超越總仔的紀錄」，指的正是這位沖繩出生的教頭留在道奇隊史上的7轟。
大谷今天首打席遭到三振，第3局狙擊一顆90.2哩內角直球，掃出中右外野全壘打牆外，飛行距離392呎，穿著道奇球衣所敲出的第8轟出爐。
有趣的是，昨天大谷才剛為7轟追平教頭紀錄，送給羅伯茲一台保時捷玩具車，轉播鏡頭才剛播到羅伯茲拿著玩具車拍照的畫面，第8轟就出爐，羅伯茲的紀錄被刷掉，看著這一轟出現也露出意味深長的笑容。
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