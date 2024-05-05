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MLB／賈吉首度遭驅逐出場 「我通常不想製造大場面…」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
「法官」賈吉遭到驅逐出場。 法新社
「法官」賈吉遭到驅逐出場。 法新社

9年大聯盟生涯，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）今天解鎖一項不怎麼愉快的第一次，因對好壞球判決出言表達不滿，遭到驅逐出場，他賽後拒絕透露到底說了什麼，但對於被趕出場確實意外。

洋基今天以5：3擊敗老虎隊，賈吉4打數敲出2安打，第3局的二壘打貢獻1分打點為此役的致勝安打，他在第7局滿球數時面對一顆外角直球急煞車，但主審布蘭克尼（Ryan Blakney）判決這是一顆好球，賈吉遭到三振，他轉頭朝主審抱怨，隨後就提前下班。

賈吉在生涯第870場大聯盟比賽第一次遭到驅逐出場，據他所述，這也是自己棒球生涯的第一次；此外，洋基隊史前一次隊長遭到驅逐出場，已要追溯到1994年5月13日馬丁利（Don Mattingly）。

賈吉表示，「我只是一邊走出打擊區、一邊說出我想說的話，我之前說過很多更糟的話，我通常不想把場面搞得太難堪，所以我有點意外被趕出場了。」總教練布恩（AAron Boone）也覺得意外，子弟兵沒說到幾句話就被趕出場。

裁判長波特（Alan Porter）表示，賈吉對好壞球判決不滿，說了不該說的話，是他被驅逐出場的原因，「如果可以，我們也希望可以把選手留在比賽內，但他說了不該說的話，那是無論發生什麼都不該說出口的話，但他說了。」賈吉賽後拒絕透露到底說了什麼，「就留在比賽場上吧！」

大聯盟 洋基 賈吉

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