MLB／今永昇太防禦率0.78傲視大聯盟 驚訝美國「紅燈可轉彎」

小熊隊日籍左投今永昇太昨天繳出7局無失分好投，幫助小熊以1：0完封大都會隊，賽後防禦率降到0.78，暫居大聯盟防禦率王。今永昇太今天受訪時被問到旅美生活最驚訝的事，他的答案是「紅燈可以轉彎。」

今永昇太是小熊開季至今最大驚奇，先發6場主投34.2局，送出35K和4保送，只被敲22支安打，拿到5勝和防禦率0.78都是大聯盟最佳。

今永昇太接受《MLBNetwork》訪問，被問到球場生活外，最令他驚訝的事情為何？今永的答案是紅燈可以轉彎，主持人聽完後大笑，女主持人則解釋，只有部分地區可以，市中心不行。

女主持人也問到，昨天如何修正速球狀態不好的狀況，今永昇太表示，「這場比賽最快93英里，均速也不好，為關鍵時刻丟速球，與捕手討論調整速球與變化球使用時機。」

今永昇太繳出傲視大聯盟的投球成績，他直言自己也沒想到，「周遭的人應該比我還驚訝。」今永已成為當紅炸子雞，還有熱情粉絲裸上半身、胸前寫上「昇太」羅馬拼音幫他加油。今永昇太也感謝這些球迷，「曾想過還沒在大聯盟投過一球，會得到應援嗎？小熊球迷會接受我嗎？這種不安下，有這些熱情支持我的球迷，我很感謝。」