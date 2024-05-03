MiLB／2A兩台將都敲安 鄭宗哲本季第3轟出爐

旅美海盜隊小聯盟2A野手鄭宗哲今天敲出個人本季第3轟，雙重賽總計7打數，敲出2支安打，貢獻2分打點；老虎隊2A野手李灝宇維持手感，近期連5場出賽敲安。

美國職棒小聯盟2A匹茲堡海盜隊與華盛頓國民隊2A打雙重賽，海盜隊台灣好手鄭宗哲台灣時間1日比賽開轟，今天雙重賽首戰擔任開路先鋒、守二壘，7局上球隊3比6落後、2人出局壘上有人時，鄭宗哲敲出2分砲幫助球隊追分，但隊友沒能延續攻勢，海盜隊終場以5比6吞敗。

鄭宗哲今天前3打數分別為1局上、2局上吞下三振，5局上敲出一壘方向滾地球出局，總計4打數敲1轟，為個人本季第3轟，貢獻2分打點。

雙重賽第2戰鄭宗哲改打先發第5棒、守游擊，鄭宗哲2局下敲出安打、靠著失誤上到二壘，海盜隊攻勢延續，靠著滾地球、失誤、保送、適時二壘打，鄭宗哲幫助球隊跑回分數。

鄭宗哲3局下敲出三壘方向飛球出局，5局下靠著失誤上壘，雙重賽第2戰總計3打數敲出1安、有1得分，賽後打擊率1成79，但海盜隊終場仍以2比7吞敗。

底特律老虎隊2A與巴爾的摩金鶯隊2A交手，李灝宇先發打第2棒、守二壘，李灝宇1局上敲出個人本季第8支二壘打，但隊友沒能延續攻勢。

李灝宇3局上敲出投手方向滾地球出局，5局上敲出雙殺打，6局上敲出中外野方向飛球出局，7局上吞下三振，總計5打數敲出1支安打，賽後打擊率2成53。

老虎隊打線發揮，團隊敲出11支安打搶分，終場以11比3獲勝。