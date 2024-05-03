快訊

柯文哲：蔡總統明講NCC人事「我要提名」 一開始我就擋掉

國民政府想組外籍兵打國共內戰 美將領認可卻被華府拒絕

以「賽局理論」聞名…前台大名師巫和懋病逝 享壽72歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／婚戒好閃！大谷翔平攜田中真美子參加慈善會

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平帶著新婚太太田中真美子一同出席慈善晚會。 截圖自道奇官方X
大谷翔平帶著新婚太太田中真美子一同出席慈善晚會。 截圖自道奇官方X

道奇隊今天休兵日舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，大谷翔平帶著新婚太太田中真美子一同亮相，兩人左手無名指上的婚戒閃閃動人，談到今年的新生活，大谷翔平表示：「有慢慢找到節奏。」

道奇隊昨天結束與響尾蛇隊的賽程，明天要回到主場迎戰勇士隊，趁今天空檔道奇基金會舉辦慈善晚會，大谷翔平與田中真美子繼3月首爾海外戰後再次共同出席公開場合，大谷身穿寬版黑色西裝搭配白色襯衫，田中真美子則是一襲高雅黑色禮服出席。

大谷翔平今年轉戰道奇隊，季前宣布結婚喜訊，還有愛犬加入，但又遭遇前翻譯水原一平盜取金錢風波，生活有不少新事物要適應，大谷翔平表示：「球季也才剛開始，但幸運的是我在生活上已經開始找到節奏，只要適應之後，對我來說就會輕鬆不少。」

這是道奇隊第8次舉辦慈善晚會，今年邀請紅髮艾德擔任演唱嘉賓，會中收益會透過捐款方式，交由道奇基金會作為改善教育、醫療、無家可歸、社會正義等問題使用，大谷翔平也表示：「這是球隊傳統活動，我很期待參加。」

大谷翔平 田中真美子 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷翔平本季首次板凳沒掙扎 道奇教頭：為了他好

MLB／大谷翔平滿壘雙殺打→得點圈敲安 日媒：汙名奉還

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

MLB／大谷翔平4支0長打被沒收 藍鳥外野手：那球是挺怪的…

相關新聞

MLB／婚戒好閃！大谷翔平攜田中真美子參加慈善會

道奇隊今天休兵日舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，大谷翔平帶著新婚太太田中真美子一同亮相，兩人左手無名...

MLB／托瑞斯低級失誤洋基不敵金鶯 布恩不滿：這是大聯盟

洋基與金鶯隊進行4連戰，最後一場推出左投洛登（Carlos Rodon）先發，他只投4局就被金鶯打線敲3轟，狂丟7分（6分自責），洋基終場以2：7輸球，系列賽只拿到1勝3敗，目前金鶯在美聯東區領先洋基

MLB／大聯盟史上首見！ 3日投同天先發勝

3名日籍投手昨天攜手上演大聯盟史上首見劇情，今永昇太、山本由伸、前田健太同日奪下先發勝，是日籍球員第一次，今永先發7局無...

MLB／人帥真好！大聯盟「清蜂俠」不只開球還推出專屬球員卡

昨日道奇、響尾蛇的對戰賽前因場邊有大量蜜蜂群聚，導致比賽延後開打，響尾蛇隊隨即找上在附近的捕蜂人希爾頓（Matt Hilton）「即刻救援」，他迅速以專業技術完成滅蜂任務，獲得全場球迷英雄式歡呼，隨即

MLB／道奇「少主」回歸！布勒下周重回大聯盟先發戰馬林魚

道奇隊「少主」布勒（Walker Buehler）因手肘韌帶置換手術缺席近2年，今年季初也從傷兵名單出發，近日他首度在復健賽投滿5局，道奇今天宣布他將重返大聯盟，預計將於下周一對馬林魚隊的比賽先發登板

MLB／加班加不完！守護者連4場打延長賽寫大聯盟114年紀錄

開季狀況火燙的守護者隊近期和延長賽特別有緣，今天客場踢館太空人隊再度鏖戰至突破僵局，最終靠著關（Steven Kwan）的關鍵安打驚險收下勝利，最近4場比賽守護者皆至延長賽才分出勝負，寫下大聯盟114

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。