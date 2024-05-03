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MLB／大聯盟首見 3日投同天先發勝

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
今永昇太。 法新社
今永昇太。 法新社

3名日籍投手昨天攜手上演大聯盟史上首見劇情，今永昇太山本由伸前田健太同日奪下先發勝，是日籍球員第一次，今永先發7局無失分最亮眼，開季至今已經拿下5連勝，防禦率僅0.78，都是大聯盟頂尖數字。

小熊隊昨天以1：0擊敗大都會隊，今永先發7局無失分還送出7次三振，生涯前6戰防禦率0.78，排名史上第4低，僅輸給蕭基的0.75、費里斯0.50以及瓦倫祖拉0.33。

能有這樣的演出，今永說，此戰球速其實有點投不出來，但是跟捕手阿瑪亞討論後，能把球投到對手狙擊的位置以外，到最後都保持0失分，「我覺得很高興。」

今永開季拿5連勝是日本球員第3人，前兩人是2002年石井一久、2014年田中將大的6連勝；有趣的是，這是今永首次在紐約投球，他說：「電影看到的景象就在飯店窗外，看到時心想『我在蜘蛛人裡看過啊』。」

山本由伸。 美聯社
山本由伸。 美聯社

道奇隊在大谷翔平本季首次休兵的日子，以8：0擊敗響尾蛇隊，山本先發6局被敲5支安打，但沒有掉分，連續3場投出優質先發，防禦率降到2.91，但對沒有大谷的情況還是有些不習慣，偷調侃前輩，「下次我先發的時候幫我多打一些。」

前田健太。美聯社
前田健太。美聯社

前田先發6局失1分，幫助老虎隊以4：1擊敗紅雀隊，被敲4支安打僅因陽春砲掉分，投出5次三振，終於順利收下轉隊首勝。

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