MLB／紅人台裔好手扮全壘打大盜！飛身跳躍沒收馬恰多三分砲

紅人隊台裔外野手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）本季防守端表現超搶眼，屢屢在外野沒收上演高難度美技，最新苦主是教士隊強打馬恰多（Manny Machado），今天馬恰多一發可能的三分砲就在費爾柴爾德手中化為泡影，讓球迷們直呼是年度最佳守備。

今天教士在主場強碰紅人，首局馬恰多在得點圈有2名隊友之際，敲出中外野深遠飛球，只見費爾柴爾德全速狂奔，最後一刻高高躍起並重擊全壘打牆，沒收這發可能的三分砲，重播畫面顯示，當費爾柴爾德接到球的時候，手套已經在全壘打牆外。

STUART FAIRCHILD CATCH OF THE YEAR pic.twitter.com/MPei2VYEmQ — Cincinnati Reds (@Reds) 2024年5月1日

根據進階數據顯示，馬恰多這顆球飛了整整403英呎，在大聯盟30座球場中有21座能出牆，費爾柴德一路緊盯這顆飛球，狂追94英呎才得手，他興奮表示這是生涯最棒的守備，「當馬恰多擊中球的霎那，我就知道它會飛得又高又遠，我隨即向後起跑，並瞥了一眼全壘打牆，以估算我所處的位置。」

費爾柴爾德對沒收全壘打並不陌生，釀酒人游擊手亞當斯（Willy Adames）也曾是受害者，巧合的是這兩場先發皆是亞希克拉夫特（Graham Ashcraft），「他已經贊助了我兩次美技，這是巨大的守備，對於氣勢帶來很大的轉換。」

根據《Sports Info Solutions》統計，這是馬恰多生涯第9次被「偷」走全壘打，自這項數據開始統計以來，只有他的前隊友戴維斯（Chris Davis）比他多，馬恰多賽後受訪時無奈地說：「這很糟糕，我想是我的錯，畢竟我在三壘也沒收很多人的安打。」

這場比賽教士最終靠著柯朗沃斯（Jake Cronenworth）突破僵局的滿貫砲，以6：2收下勝利，費爾柴爾德則是3打數掛蛋，吞下2K，賽後打擊率為1成90。