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MLB／道奇打線讓響尾蛇主場K牌全黑 「還以為工作人員罷工」
道奇隊今天以8：4擊敗響尾蛇隊，隊史相隔18年再度出現打線全場0次三振的比賽，響尾蛇大通球場右外野看台上方架設有三振計數器，赫南德茲（Kike Hernandez）看到一個燈都沒亮，還以為是電子看板的操作員罷工了。
響尾蛇此役5任投手、合計44打席，17打席投到兩好球、36顆兩好球後的投球，沒人可以K掉道奇打者，道奇隊史前一次打線沒有任何三振為2006年8月28日對戰紅人隊。
道奇打出隊史相隔18年的紀錄，多數選手都沒有意識到此事，赫南德茲可能是唯一注意到的人。
大通球場右外野有與Circle K超商合作的三振計數器，當主隊投手投出三振時就會亮燈一個「K」符號，台灣球迷對這個「K」符號可能也會有似曾相識的感覺，因為正是OK超商的前身。
響尾蛇主場的三振計數器如下圖
赫南德茲在9局時注意到三振計數器一片黑，但他一開始不覺得這是代表此役響尾蛇投手沒有任何三振，「我以為是他們放棄比賽了，所以把所有的『K』都拿掉。」
賽後談到這項紀錄，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，相隔18年，這段期間有這麼多比賽，如今才再度出現這樣的紀錄，這必須歸功選手，打出有競爭力的打席，想盡辦法打到球。
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