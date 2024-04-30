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MLB／大谷翔平滿壘雙殺打→得點圈敲安 日媒：污名奉還

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷單場4打數敲出2安打，另靠1保送上壘，貢獻1分打點、跑回1分。 美聯社
大谷單場4打數敲出2安打，另靠1保送上壘，貢獻1分打點、跑回1分。 美聯社

第2局在滿壘時敲出雙殺打，大谷翔平很快就為自己平反，第8局再度遇到得點圈的打席，敲安貢獻1分打點，單場雙安，幫助道奇隊以8：4擊敗響尾蛇隊，道奇打線相隔18年再出現單場0三振的戰役。

道奇的客場9連戰今天進入最後一站，與響尾蛇展開3連戰，大谷單場4打數敲出2安打，另靠1保送上壘，貢獻1分打點、跑回1分。

大谷首打席敲安，弗里曼（Freddie Freeman）的安打推進一、二壘有人，但史密斯（Will Smith）擊出三壘方向的滾地球形成雙殺，道奇無功而返。道奇第2局攻下2分，大谷在無人出局、滿壘的機會再上打擊區，結果打出雙殺打。

響尾蛇第5局換上薩法蘭克（Andrew Saalfrank）接替投球，一出局後，以保送大谷開始連續3打席投出保送形成滿壘，赫南德茲（Teoscar Hernández ）補上場地二壘打掃回2分，響尾蛇換投止不住失血，讓道奇在這局打了10人次、攻下4分，擴大為6：1領先。

大谷的第4打席在第6局擔任首位打者，敲出游擊方向滾地球出局，第5打席則在第8局一、二壘有人時敲出安打，送回道奇的第8分，這支安打出現，日本媒體「Sponichi Annex」形容「污名奉還」。

道奇打線全場10安打、攻下8分，罕見全場未被三振，隊史前一次已要追溯到2006年8月28日面對紅人隊時，當時道奇以6：5獲勝。

道奇 響尾蛇

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