MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使，大谷在新聞稿中提到自己從在日本時就是這款綠茶的粉絲，美國生活也少不了它的陪伴。

伊藤園與大谷締約的全版廣告共在全球超過60家報紙刊登，包括美國、日本、南韓、澳洲等，紐約時報、洛杉磯時報、華盛頓郵報及許多全美刊物上都可見蹤跡。

伊藤園在廣告中表示，「親愛的大谷，新的球季已經展開，你以卓越的表現持續啟發我們，希望無糖綠茶可以持續為你提振精神、注入力量，不論白天或晚上、不論離得多遠，我們都會一直支持你。」

【お知らせ】

＼ #お〜いオオタニサン ／

大谷翔平さんが伊藤園「お〜いお茶」とグローバル契約を締結✨

今回のグローバル契約を記念して、

私たち伊藤園お〜いお茶から、

大谷さんに向けてお手紙を書きました🍵



全文はこちら↓

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拝啓 大谷翔平 様

お〜いオオタニサン！… pic.twitter.com/LA6c5TqqKW — お〜いお茶くん【公式】 (@oiochakun) 2024年4月29日

大谷表示，自己從在日本時就很喜歡伊藤園無糖綠茶，在美國也少不了它的陪伴，很開心可以與伊藤園合作，將自己喜歡的飲品推廣給全世界的人們。

伊藤園無糖綠茶全球銷量第一，球迷和大谷輕鬆get同款，簽約消息一出，也讓許多球迷都驚喜直呼：「大谷和我喝一樣的飲料！」日本媒體報導中特別提到，伊藤園曾與愛媛縣立醫療技術大學合作，證實抹茶有助於提高睡眠品質，對於重視睡眠的大谷來說是最棒的飲料。