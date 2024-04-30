MLB／賈吉生涯首度守左外野 洋基遭金鶯完封美東龍頭換人

洋基隊近2戰面對釀酒人隊狂攻30分，今天與金鶯隊交手打線卻熄火，終場以0：2被完封，將美東龍頭位置讓給金鶯。

由於佛度戈（Alex Verdugo）請陪產假，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）大聯盟生涯首度鎮守左外野，賈吉過去只有在小聯盟守過左外野，總教練布恩（Aaron Boone）賽前表示，相信賈吉能適應這個守備位置，本場比賽賈吉2次守備機會都成功抓下出局數。

不過洋基打線遭壓制，全場7安打，獲得3次保送，得點圈8支0，留下10個殘壘，終場以0：2落敗，賈吉全場4打數1安打，打擊率上升到0.212。

金鶯與洋基賽後沒有勝差，但金鶯勝率佔優，登上美東第一。布恩受訪時談到洋基打線被封鎖，「我們有10多名球員上壘，跑者很多但都被對手阻擋，沒打出重要一擊。」