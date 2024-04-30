MLB／3聲道串起友誼 道奇外野手評大谷西文「懂很多」

大谷翔平本季加盟道奇隊，靠IG私訊與外野手赫南德茲（Teoscar Hernandez）搭起友誼橋樑，兩人互教西文、日文，語言並未成為兩人交流的障礙，被問到大谷的西文和赫南德茲的日文哪個比較好？大谷回應是赫南德茲的日文，但赫南德茲不同意，「他的西文超棒欸！」

兩人的互動在2月一則經由道奇官方發布的影片就曾掀起討論，當時大谷靠在赫南德茲肩頭，一臉萌樣覆述他的西文，赫南德茲也在後續的訪問中透露，跟大谷說好，要他一天教自己一句日文。

運動畫刊好奇兩人現在的西文教室、日文教室進度，大谷笑說，赫南德茲的日文比較好一點，赫南德茲則是回應才不是，他自評日文有點糟，至於大谷的西文，「真的很棒，他知道很多事情，如果有搞不懂的，還會問我怎麼說、怎麼發音。」

赫南德茲透露，兩人平常聊天還是以英文居多，一起學習都非兩人母語的語言，「我們都懂得滿多英文，雖然有時候我說的東西，他不是完全聽得懂，我必須以其他方式向他解釋，我不確定他有沒有理解，但我認為了解彼此、幫助彼此也是我們的工作一部分。」