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MLB／還在問水原話題 道奇教頭沒好氣：還要說什麼？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇總教練羅伯茲賽前受訪。 法新社
道奇總教練羅伯茲賽前受訪。 法新社

道奇隊今天前進響尾蛇隊大通球場（Chase Field），總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽前受訪，意外再被問到鬧出驚天竊案的水原一平話題，讓他當場臉色一變，沒好氣回應：「事件已經落幕了，我不知道還要說什麼？」

今天現場約30位美、日記者，羅伯茲賽前接受媒體聯訪，第一題被問到道奇去年在分區系列賽遭響尾蛇淘汰，今年再度遭遇的想法，第二題則是對於今天先發投手帕克斯頓（James Paxton）表現的期待，接續被問到大谷翔平、山本由伸目前的道奇的適應狀況，羅伯茲都有問必答。

直到資深記者布隆（Barry Bloom）提問水原一平的問題，羅伯茲臉色變了，先是反問：「Barry，你想問什麼？這件事已經結束了，我不知道還要說什麼？」羅伯茲仍禮貌回應，「大谷目前為止都應對得很好，我不認為這件事有影響到他的表現。」

水原一平 羅伯茲 道奇

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