MLB／藤浪晉太郎3A核爆 主播忘關麥克風爆粗口狠批爛透
藤浪晉太郎在大都會隊3A連續4場出賽掉分，昨天的登板面對5名打者只解決1人，轉播單位SNY還有意外插曲，主播在換投時未意識到麥克風沒關，大爆粗口直接放送到觀眾耳中，嚴厲批評藤浪「爛透」、「像他這種球員待在3A就好」。
藤浪昨天在第6局登板，上場時球隊以8：4領先，而他面對5人，被敲2安打、送出2保送，只拿到1個出局數就被換下，最終丟掉2分。
換投空檔，SNY頻道主播誤以為麥克風已關，心聲全都露，「S**T！晉太郎，你到底在幹嘛？拜託讓我休息，我已經受不了了！」「真的是爛透的選手，你升不上去的，像這種選手就待在3A就好。」「真的好棒棒」。
藤浪晉太郎今年與大都會簽下一年335萬美元附帶85萬美元激勵獎金合約，季前被下放小聯盟，本季還不曾在大聯盟登板，在3A出賽8場，防禦率高達15.88，5.2局被敲6安打、13次保送，丟掉13分（10責失）。
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