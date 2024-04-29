快訊

時隔30年公布了！台灣前20%家庭財富與後20%「貧富差距」出爐

首次朝野會談！南韓最大在野黨魁要求尹錫悅普發25萬韓元紓困金

攻擊徐巧芯IP來自彰化鄉公所 鄉長：不排除有人用圖書館IP留言

MLB／洋基賈吉滑壘不自然舉手擋球沒事 裁判承認誤判了

聯合新聞網／ 綜合報導

洋基客場迎戰釀酒人系列賽最後一戰，連續兩戰火力凶猛，「法官」賈吉（Aaron Judge）今於首打席開轟並繳出3安猛打賞，手感逐漸回溫，瑞佐（Anthony Rizzo）則貢獻4安2分打點，並在8局上擊出生涯第300轟，助隊以15：5擊敗釀酒人，這也是洋基自2007年之後再度連續兩場攻下至少15分，他們將挑戰史上第4支連3場得分都破15分的球隊，但6局上賈吉滑壘舉起手的非自然動作引起爭議。

此爭議發生在6局上，賈吉跑壘衝向二壘滑壘時將手高舉，讓釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）無法將球傳往一壘完成雙殺，有妨礙守備的嫌疑，這個動作讓釀酒人教練團感到不滿，並與裁判抗議。而賽後有媒體報導裁判承認這是誤判並表示，「透過影片可以看出賈吉滑壘舉起手並非自然動作，應該判為妨礙守備。」但這個判決當時沒有改判，也讓洋基攻下7分大局，事後已無法補救。

關於此次判決，賈吉表示，「我只是像平常一樣滑進二壘，你可以去看任何一張關於我滑入二壘的照片，這情況總是發生。」

洋基目前以19勝10敗位居美聯東區龍頭，以一場勝差領先金鶯，洋基將在明日開始與金鶯的四場系列賽，對此賈奇興奮地表示，「我們一直在遠處觀察他們，他們是一支很棒的球隊。是一支年輕而偉大的球隊，去年做了很多偉大的事情，尤其是贏得了分區冠軍，我很期待和他們的系列賽。」

影片 教練 裁判

相關新聞

MiLB／張育成雙安手感升溫 鄧愷威2.2局核爆6分挨滿貫

旅美台將張育成手感回溫，今天在光芒隊3A敲出雙安，包括第8局在滿壘的打席敲安貢獻1分打點，幫助所屬球隊以6：2贏球。

MLB／大谷翔平4支0長打被沒收 藍鳥外野手：那球是挺怪的…

道奇隊今天以1：3不敵藍鳥隊，大谷翔平單場4打數沒有安打，首打席挑戰中外野未能出牆，這球還被藍鳥中外野手瓦修（Dault...

MLB／前旅韓投手費德8.1局失2分飆9K 白襪系列賽橫掃光芒

上個賽季效力韓職NC恐龍本季重返白襪的投手費德（Erick Fedde），今於主場面對光芒的比賽中，主投8.1局失2分狂飆9K，僅被擊出七支安打，幫助白襪以4比2擊敗光芒，在系列賽中三連勝橫掃光芒，是

MLB／上澤直之登大聯盟定位牛棚 紅襪教頭：指叉球很好

前日職火腿隊強投上澤直之本季挑戰大聯盟，先與光芒隊簽小聯盟合約，日前被交易到紅襪隊，今天正式登上大聯盟，將披上39號球衣。 現年30歲的上澤直之本季在3A出賽3場，主投15局，送出17K和4保送

MiLB／林振瑋好投飆速158公里 莊陳仲敖奪旅美生涯首勝

聖路易紅雀隊投手林振瑋今天在小聯盟1A先發，7局無四死球、飆速158公里，率隊以4比0搶勝，拿下個人本季第2勝；運動家隊...

MLB／慘！洛磯開季連28場都落後 已平百年來最爛紀錄

洛磯隊今天以2：8輸給太空人隊，締造一項難堪紀錄，開季28場比賽全數都曾處於落後，成為1900年以來第2隊，追平1910...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。