MLB／洋基賈吉滑壘不自然舉手擋球沒事 裁判承認誤判了

洋基客場迎戰釀酒人系列賽最後一戰，連續兩戰火力凶猛，「法官」賈吉（Aaron Judge）今於首打席開轟並繳出3安猛打賞，手感逐漸回溫，瑞佐（Anthony Rizzo）則貢獻4安2分打點，並在8局上擊出生涯第300轟，助隊以15：5擊敗釀酒人，這也是洋基自2007年之後再度連續兩場攻下至少15分，他們將挑戰史上第4支連3場得分都破15分的球隊，但6局上賈吉滑壘舉起手的非自然動作引起爭議。

此爭議發生在6局上，賈吉跑壘衝向二壘滑壘時將手高舉，讓釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）無法將球傳往一壘完成雙殺，有妨礙守備的嫌疑，這個動作讓釀酒人教練團感到不滿，並與裁判抗議。而賽後有媒體報導裁判承認這是誤判並表示，「透過影片可以看出賈吉滑壘舉起手並非自然動作，應該判為妨礙守備。」但這個判決當時沒有改判，也讓洋基攻下7分大局，事後已無法補救。

Aaron Judge with the… block? pic.twitter.com/ZkzEL5TsXg — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年4月28日

Crew chief Andy Fletcher admitted that the umps made the wrong call on Judge’s slide earlier today, per @CyrtHogg



“On the field we got together and did the best we could to come up with a correct answer. After looking at it on replay, it appears that the call was missed. It was… pic.twitter.com/ftmQLuGBoI — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 28, 2024

關於此次判決，賈吉表示，「我只是像平常一樣滑進二壘，你可以去看任何一張關於我滑入二壘的照片，這情況總是發生。」

A compilation of Aaron Judge sliding exactly how he did today



(via @SinatraRL) pic.twitter.com/Jz0tif11WF — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) 2024年4月28日

洋基目前以19勝10敗位居美聯東區龍頭，以一場勝差領先金鶯，洋基將在明日開始與金鶯的四場系列賽，對此賈奇興奮地表示，「我們一直在遠處觀察他們，他們是一支很棒的球隊。是一支年輕而偉大的球隊，去年做了很多偉大的事情，尤其是贏得了分區冠軍，我很期待和他們的系列賽。」