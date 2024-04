MLB／洋基賈吉滑壘不自然舉手擋球沒事 裁判承認誤判了

洋基客場迎戰釀酒人系列賽最後一戰,連續兩戰火力凶猛,「法官」賈吉(Aaron Judge)今於首打席開轟並繳出3安猛打賞,手感逐漸回溫,瑞佐(Anthony Rizzo)則貢獻4安2分打點,並在8局上擊出生涯第300轟,助隊以15:5擊敗釀酒人,這也是洋基自2007年之後再度連續兩場攻下至少15分,他們將挑戰史上第4支連3場得分都破15分的球隊,但6局上賈吉滑壘舉起手的非自然動作引起爭議。

此爭議發生在6局上,賈吉跑壘衝向二壘滑壘時將手高舉,讓釀酒人游擊手阿德梅斯(Willy Adames)無法將球傳往一壘完成雙殺,有妨礙守備的嫌疑,這個動作讓釀酒人教練團感到不滿,並與裁判抗議。而賽後有媒體報導裁判承認這是誤判並表示,「透過影片可以看出賈吉滑壘舉起手並非自然動作,應該判為妨礙守備。」但這個判決當時沒有改判,也讓洋基攻下7分大局,事後已無法補救。

Crew chief Andy Fletcher admitted that the umps made the wrong call on Judge’s slide earlier today, per @CyrtHogg



“On the field we got together and did the best we could to come up with a correct answer. After looking at it on replay, it appears that the call was missed. It was… pic.twitter.com/ftmQLuGBoI