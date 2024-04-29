MLB／前旅韓投手費德8.1局失2分飆9K 白襪系列賽橫掃光芒

上個賽季效力韓職NC恐龍本季重返白襪的投手費德（Erick Fedde），今於主場面對光芒的比賽中，主投8.1局失2分狂飆9K，僅被擊出七支安打，幫助白襪以4比2擊敗光芒，在系列賽中三連勝橫掃光芒，是自2022年6月2日至4日對老虎後，首次完成了三連勝，而光芒則吞下近7戰第6敗。

談及今天投到第九局，費德表示，「我從來沒有在大聯盟比賽中投到第九局，甚至也沒投到第八局過，這場比賽對我們的牛棚意義重大，過去兩天他們投了許多局數，對於團隊來說這是一場重要的勝利。」

ERICK FEDDE FOR CY



8.1 IP, 7 H, 2 ER, 0 BB, 9 K



108 pitches - 72 strikes (14 swinging)



pic.twitter.com/kinfTJ4scd — Sox On 35th (@SoxOn35th) 2024年4月28日

2022年，費德效力國民，當年戰績為6勝13敗，防禦率為5.81，上個賽季前往韓職效力NC恐龍，繳出20勝6敗，防禦率為2.00的王牌身手，也在本賽季重返白襪。

白襪希茨（Gavin Sheets）和席曼尼茲（Eloy Jiménez）本場比賽皆繳出3安猛打賞。在昨日打出雙響砲的班尼坦迪 （Andrew Benintendi），本場比賽手感仍火燙，於八局下無人出局滿壘時，打出兩分打點的安打幫助球隊擴大領先優勢，最終以兩分差擊敗光芒。