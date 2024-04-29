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MLB／上澤直之登大聯盟定位牛棚 紅襪教頭：指叉球很好

聯合新聞網／ 綜合報導
上澤直之。 截圖自X
上澤直之。 截圖自X

前日職火腿隊強投上澤直之本季挑戰大聯盟，先與光芒隊簽小聯盟合約，日前被交易到紅襪隊，今天正式登上大聯盟，將披上39號球衣。

現年30歲的上澤直之本季在3A出賽3場，主投15局，送出17K和4保送，防禦率4.80，每局被上壘率1.27。

紅襪將左投羅德里奎茲（Joely Rodriguez）DFA，由上澤直之取代。上澤職業生涯幾乎都擔任先發投手，但紅襪這次將他定位為牛棚，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）解釋，「他會為我們吃下更多局數，直球不強，但有很好的指叉球。他會在牛棚裡，我們會看看他有何表現。」

紅襪今天在主場以5：4擊敗小熊隊，上澤直之沒獲得出賽機會。他受訪時提到，「我非常開心能來到這裡，我知道這座球場有很多歷史，當我踏進來時，真的感受到特別的東西。」

紅襪

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