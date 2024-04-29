快訊

趙春山：現在是兩岸對話最好時機應把握 但一切要等賴清德決定

日圓創34年新低！哈日族迎來0.20低匯價 換新台幣5萬現省2張迪士尼門票

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

MLB／慘！洛磯開季28場都落後 已平百年來最爛紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

洛磯隊今天以2：8輸給太空人隊，締造一項難堪紀錄，開季28場比賽全數都曾處於落後，成為1900年以來第2隊，追平1910年聖路易棕人隊（St. Louis Browns），下一場將有機會破這項不名譽紀錄。

洛磯不浪費時間，首局就達成紀錄，太空人亞土維（Jose Altuve）敲安上壘，靠滾地球、盜壘進占三壘，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）以高飛犧牲打送回分數，確定洛磯開季連28場都落後。

1910年棕人在第29場中斷紀錄，當時在第5局攻下5分先馳得點，終場以6：1擊敗費城運動家隊（奧克蘭運動家前身），全場不曾落後。

洛磯下一場若再出現落後局面，就將打破紀錄，他們將在休兵1天後於周三碰上戰績更爛的球隊，目前7勝21敗的洛磯、6勝23敗的馬林魚隊將進行「最爛對決」。

洛磯 艾瓦瑞茲 運動家

延伸閱讀

MLB／響尾蛇普法特飆生涯新高11K 台美混血卡洛爾連16打數沒安打

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

MLB／雙城17支安打強取7連勝 天使慘遭橫掃近10戰9敗

MLB／藍鳥第8局硬拚大谷有考量 後面那一棒今天更恐怖

相關新聞

MiLB／張育成雙安手感升溫 鄧愷威2.2局核爆6分挨滿貫

旅美台將張育成手感回溫，今天在光芒隊3A敲出雙安，包括第8局在滿壘的打席敲安貢獻1分打點，幫助所屬球隊以6：2贏球。

MLB／大谷翔平4支0長打被沒收 藍鳥外野手：那球是挺怪的…

道奇隊今天以1：3不敵藍鳥隊，大谷翔平單場4打數沒有安打，首打席挑戰中外野未能出牆，這球還被藍鳥中外野手瓦修（Dault...

MLB／大谷翔平邀一壘審做《七龍珠》慶祝動作 慘遭無情拒絕

道奇隊日籍球星大谷翔平本季上壘時，都會在壘包做動漫《七龍珠》的「Hip Lock」招牌合體術慶功姿勢，昨天他上壘後，邀請一壘審和他做，結果被打槍。 大谷翔平昨天與高中學長菊池雄星對決，第2局他擊

MLB／119.2哩！大谷敲生涯最強一擊 菊池：快到看不見

道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決，2局上敲出一支擊球初速119.2哩的安打，打破個人最快及大聯...

MiLB／張育成敲本季首安 傷癒復出第2戰就終結乾旱

旅美好手張育成本季首安出爐，因受傷較晚起步的他今天續戰洋基隊3A，9局下的一擊雖不是今天最強勁，卻敲出本季2戰以來的第1...

MLB／慘！洛磯開季28場都落後 已平百年來最爛紀錄

洛磯隊今天以2：8輸給太空人隊，締造一項難堪紀錄，開季28場比賽全數都曾處於落後，成為1900年以來第2隊，追平1910...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。