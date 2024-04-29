MLB／慘！洛磯開季28場都落後 已平百年來最爛紀錄

洛磯隊今天以2：8輸給太空人隊，締造一項難堪紀錄，開季28場比賽全數都曾處於落後，成為1900年以來第2隊，追平1910年聖路易棕人隊（St. Louis Browns），下一場將有機會破這項不名譽紀錄。

洛磯不浪費時間，首局就達成紀錄，太空人亞土維（Jose Altuve）敲安上壘，靠滾地球、盜壘進占三壘，艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）以高飛犧牲打送回分數，確定洛磯開季連28場都落後。

1910年棕人在第29場中斷紀錄，當時在第5局攻下5分先馳得點，終場以6：1擊敗費城運動家隊（奧克蘭運動家前身），全場不曾落後。

洛磯下一場若再出現落後局面，就將打破紀錄，他們將在休兵1天後於周三碰上戰績更爛的球隊，目前7勝21敗的洛磯、6勝23敗的馬林魚隊將進行「最爛對決」。