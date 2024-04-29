MLB／響尾蛇普法特飆生涯新高11K 台美混血卡洛爾連16打數沒安打
賽前三連敗的響尾蛇客場迎戰水手，普法特（Brandon Pfaadt）飆出生涯新高的11次三振，加上馬提（Ketel Marte）在八局上的二壘安打突破平手僵局，最終響尾蛇以3比2擊敗水手，而台美混血的卡洛爾 （Corbin Carroll）近況不佳，此戰4支0，已經連續16打數沒敲出安打。
今日飆出生涯新高11K的普法特談及今天的表現說道，「在球探報告中我們非常重視sweeper這顆球，但仍然要等到上場比賽你才知道它的效果。今天它的效果很好，我們也確實投得比平常更多，它也確實起了作用。」
水手開路先鋒羅哈斯（Josh Rojas）在迎戰前東家的比賽中於一局下的首打席就開轟，這是他第6次生涯首打席的全壘打，也是他在此系列賽中的第2支。二局上響尾蛇沃克（Christian Walker）敲出全壘打將比分扳平，本季第五轟出爐，六局打完水手2:1領先，響尾蛇於七局上展開反攻，蘇亞瑞茲（Eugenio Suárez）的二壘安打追平比數，八局上馬提（Ketel Marte）的二壘安打超前比數，最後以一分差擊敗水手。
響尾蛇台美混血的卡洛爾近期狀況不佳，目前已連續16打數沒敲安，此戰4打數未敲安，目前打擊三圍.189/.295/.236。
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