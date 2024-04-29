MLB／藍鳥第8局硬拚大谷有考量 後面那一棒今天更恐怖

無人出局、二三壘有人，馬上就要碰到大谷翔平和弗里曼（Freddie Freeman），身為敵軍教頭該如何抉擇？藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）今天選擇對決大谷、故意保送弗里曼，他的理由很簡單：「不可能故意塞滿壘包來面對弗里曼吧！」

道奇隊今天以1：3不敵藍鳥隊，戰局關鍵出現在第8局，演出7局好投的藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）帶著3：1領先退場，換上賈西亞（Yimi García），開局就投出保送，再被貝茲（Mookie Betts）敲二壘打，道奇無人出局已經攻占二、三壘有人。

藍鳥選擇對決大谷，他攻擊一顆偏高的壞球，打成二壘方向高飛球出局，賈西亞再故意四壞保送弗里曼形成滿壘，K掉赫南德茲（Teoscar Hernández）後，藍鳥再度換投，孟西（Max Muncy）掃向中外野的飛球遭到接殺，道奇中「滿壘計」。

大谷在得點圈有人的打擊持續備受關注，這回又是打一顆壞球形成無效出局數，當然也引起媒體熱議，「洛杉磯時報」記者哈里斯（Jack Harris）就點出，大谷本周在得點圈的打擊追打了許多壞球。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後也被問到此事，他表示，自己還沒回看該打席的球路，但大谷打的球應該是有點偏高，然而這不是問題，「就算球路偏高，我認為大谷還是有能力掌握，他只是失打了，這就是棒球。」

史奈德則是還原8局的打席對決抉擇，他坦言不管要對決大谷或對決弗里曼都很難，但最終決定面對今天前3打席沒有安打的大谷，而非第6局開轟的弗里曼，「不可能在滿壘情況下面對未來的名人堂選手弗里曼。」他也點名賈西亞解決大谷的打席是此役藍鳥可以勝出的關鍵之一。