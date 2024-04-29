MLB／雙城17支安打強取7連勝 天使慘遭橫掃近10戰9敗

賽前6連勝的雙城作客近況不佳的天使，靠著傑弗斯（Ryan Jeffers）、米蘭達（Jose Miranda）、W.卡斯楚（Willi Castro）、瓦茲奎茲（Christian Vazquez）皆繳出3安猛打賞，全場狂掃17支安打得11分，最後以11比5在系列賽橫掃天使，取得近期7連勝，戰績14勝13敗重回5成勝率，而天使則慘吞近10戰9敗。

今日打出3安猛打賞貢獻2分打點的米蘭達表示，「整個球隊都能擊出安打，這感覺真好，事情開始朝著我們希望的方向發展，我們取得連勝，希望能夠繼續保持。」

JOSE MIRANDA RBI SINGLE #MNTwins pic.twitter.com/vLe1pfs114 — Jack (@PrimeLewis23) 2024年4月28日

雙城總教練巴爾德里（Rocco Baldelli）也說道，「打擊表現太棒了，隨著比賽的進行，我們有所進步，並對投球進行了調整。我們開始找到節奏，一直不斷得分，沒有停止。」

天使雖在5局下靠著歐哈皮（Logan O'Hoppe）和阿德爾（Jo Adell）長打串聯以及倫吉佛（Luis Rengifo）、沙努爾（Nolan Schanuel）背靠背開轟打出4分大局，但投手群的大量失分及全場發生3次的失誤讓天使最終吞下連敗。

當家球星楚奧特（Mike Trout）在7局下擊出適時安打為球隊再添1分，目前打擊三圍.226/.328/.557。

Luis Rengifo and Nolan Schanuel go back-to-back in the 4th! 💥#RepTheHalo pic.twitter.com/PtmaNm7OC2 — Los Angeles Angels (@Angels) 2024年4月28日