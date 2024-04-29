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MLB／大谷4支0長打被沒收 藍鳥外野手：那球是挺怪的…

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

道奇隊今天以1：3不敵藍鳥隊，大谷翔平單場4打數沒有安打，首打席挑戰中外野未能出牆，這球還被藍鳥中外野手瓦修（Daulton Varsho）上演雜技接殺，不怎麼帥氣的接殺畫面，讓他都笑答：「我以為我的判斷對了，結果…。」

藍鳥先發投手高斯曼（Kevin Gausman）投7局僅被敲5安打、失1分，唯一失血是第6局挨了弗里曼（Freddie Freeman）的陽春砲，勝投背後來自幾次外野精彩的守備幫助。

大谷第1局就很有開轟氣勢，他在滿球數時狙擊83.2哩指叉球，這球朝中外野而去，飛行距離402呎，瓦修一路追向牆邊，再橫移、轉身跳躍接到這球，接球後撞上全壘打牆，仍將這球牢牢收在手套裡，避免被大谷敲出一支長打。

「那球是挺奇怪的。」瓦修表示，以為這球會筆直而來，但結果卻不是這樣，「所以我必須快速轉動我的身體，調整我的位置，才能接到這球，這球就是那種你以為自己判斷對了但其實並沒有的狀況。」

大谷第2打席為二壘方向平飛球進手套，第3打席遭到三振；第8局藍鳥換上賈西亞（Yimi García）接替投球，保送開局後再被貝茲（Mookie Betts）敲二壘打，大谷面對無人出局、二三壘有人的機會，卻擊出二壘方向高飛球出局，此役4支0後打擊率下修3成36。

藍鳥 貝茲

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