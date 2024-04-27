MLB／「我只能選一隊...」 大谷翔平回應噓聲獲球迷讚高EQ

大谷翔平今天隨隊造訪藍鳥隊主場，休賽季一度傳出有機會加盟藍鳥的他，來到多倫多受到當地球迷的噓聲「伺候」，不過他無畏壓力敲出本季第7轟，賽後受訪時提及此事，大谷也表示能理解藍鳥球迷們的行為。

大谷翔平上個休賽季的去向可說是大聯盟的頭條新聞，引起多隊瘋搶的他幾乎一舉一動都受到關注，根據當時美媒報導，除了現在效力的道奇隊，前東家天使隊及藍鳥隊也都進入「決選名單」中，甚至一度有大谷翔平搭上往多倫多班機的烏龍消息傳出。

不過，大谷翔平最終還是決定以破歷史紀錄的10年7億合約加盟道奇，對於藍鳥球迷而言，心情可說是從天堂跌到谷底，大谷翔平轉戰道奇後首度在藍鳥主場出賽，當地球迷自然不會太客氣給予噓聲款待，不過大谷首個打席就敲出先馳得點的陽春砲回敬，今天他4打數敲出1支安打，賽後打擊率上升至3成52。

大谷翔平受訪時談到是否對噓聲感到驚訝，他則大氣回覆：「我並不感到驚訝，不管球迷怎麼想，我只是非常感謝那些接觸我並試著簽下我的球隊，但最終我只能選一隊而已。」

大谷翔平高EQ的回覆也獲得網路上球迷們的好評：「你怎麼忍心噓這個男人」、「他的回覆一直都很得體」、「藍鳥迷繼續噓沒關係，大谷會繼續開轟的。」