快訊

老公要她天天「幫中風公公洗澡」 洗一半他起反應！網狂勸請長照

台式應援進韓國！壯壯宣布加盟水原足球俱樂部 喜曝新隊服照

MLB／「我只能選一隊...」 大谷翔平回應噓聲獲球迷讚高EQ

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平今天敲出本季第7發全壘打。 路透社
大谷翔平今天敲出本季第7發全壘打。 路透社

大谷翔平今天隨隊造訪藍鳥隊主場，休賽季一度傳出有機會加盟藍鳥的他，來到多倫多受到當地球迷的噓聲「伺候」，不過他無畏壓力敲出本季第7轟，賽後受訪時提及此事，大谷也表示能理解藍鳥球迷們的行為。

大谷翔平上個休賽季的去向可說是大聯盟的頭條新聞，引起多隊瘋搶的他幾乎一舉一動都受到關注，根據當時美媒報導，除了現在效力的道奇隊，前東家天使隊及藍鳥隊也都進入「決選名單」中，甚至一度有大谷翔平搭上往多倫多班機的烏龍消息傳出。

不過，大谷翔平最終還是決定以破歷史紀錄的10年7億合約加盟道奇，對於藍鳥球迷而言，心情可說是從天堂跌到谷底，大谷翔平轉戰道奇後首度在藍鳥主場出賽，當地球迷自然不會太客氣給予噓聲款待，不過大谷首個打席就敲出先馳得點的陽春砲回敬，今天他4打數敲出1支安打，賽後打擊率上升至3成52。

大谷翔平受訪時談到是否對噓聲感到驚訝，他則大氣回覆：「我並不感到驚訝，不管球迷怎麼想，我只是非常感謝那些接觸我並試著簽下我的球隊，但最終我只能選一隊而已。」

大谷翔平高EQ的回覆也獲得網路上球迷們的好評：「你怎麼忍心噓這個男人」、「他的回覆一直都很得體」、「藍鳥迷繼續噓沒關係，大谷會繼續開轟的。」

大谷翔平 天使

相關新聞

MLB／大谷翔平開轟回應藍鳥噓聲 追平教頭紀錄球被撿走

休賽季的意外劇碼，讓道奇隊日本球星大谷翔平造訪多倫多的首打席就被藍鳥球迷狂噓，不過他以開轟回應噓聲，也追平總教練保有的日...

MLB／大谷翔平被藍鳥噓聲伺候不意外 隊友也開噓加入戰局

道奇隊日本球星大谷翔平今年首次作客藍鳥隊，就接受球迷噓聲伺候，他對此表示：「我不意外。」而且以開轟回應噓聲，但回到休息區...

MLB／小熊超賺！今永昇太6.1局7K豪取4連勝 寫隊史百年紀錄

小熊隊日籍左投今永昇太再次繳出優質表現，今天面對紅襪隊先發6.1局僅失1分，投出7次三振，不僅幫助球隊以7：1贏球，生涯...

MiLB／張育成3A本季首戰4打數熄火 但敲99.3哩強勁球

旅美好手張育成終於在今天迎來本季第一場出賽，在光芒隊3A與洋基隊3A的比賽中，張育成4打數未建功，但打滿全場已經為傷後復...

MLB／打擊率不到1成、一半打席吞K！金鶯將頭號新秀下放3A

金鶯隊聯盟頭號大物哈勒戴（Jackson Holliday）生上大聯盟後狀況不佳，明顯尚未適應最高層級強度，根據大聯盟官網報導，今天金鶯將哈勒戴下放回3A練功，並升上外野手麥肯納（Ryan McKen

MLB／巨人終結者出場前關燈 捕手黑暗接球眾人憂：還活著嗎

美國棒球迷熱烈討論一段影片，巨人隊終結者杜瓦牛棚練投時，球一出手，燈光突然熄滅，引人擔心捕手安危「他還活著嗎」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。