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MiLB／2A台將同日初賽 李灝宇敲2支二壘打 鄭宗哲1安1得分

中央社／ 台北27日電
旅美老虎隊2A台灣好手李灝宇今天出賽手感佳，單場敲2支二壘打。 截圖自Erie SeaWolves官方X
旅美老虎隊2A台灣好手李灝宇今天出賽手感佳，單場敲2支二壘打。 截圖自Erie SeaWolves官方X

旅美老虎隊2A台灣好手李灝宇今天出賽手感佳，單場2支二壘打；海盜隊2A野手鄭宗哲今天先發出賽，3打數敲出1支安打、有1得分。

美國職棒小聯盟賽事底特律老虎隊2A今天與華盛頓國民隊2A交手，老虎隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守二壘。

李灝宇今天1局下敲出中外野方向平飛球出局，3局下敲出中外野方向飛球出局，6局下敲出左外野方向二壘打。

8局下球隊0比4落後、一壘有人時，李灝宇再敲出左外野方向二壘打、推進隊友上三壘，老虎隊再靠著保送、暴投先跑回1分，對方失誤一口氣跑回2分，攻勢延續再靠滾地球跑回追平分。

李灝宇9局下敲出二壘方向滾地球出局，延長賽10局下，老虎隊靠著沃克曼（Gage Workman）再見安打以5比4搶勝；李灝宇5打數敲出2支安打都是二壘打，替球隊跑回2分，本季累積5支二壘打，賽後打擊率2成62。

匹茲堡海盜隊2A今天與克里夫蘭守護者隊2A交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打1棒、守游擊，鄭宗哲1局下敲出中外野方向飛球出局，4局下選到保送，6局下敲出右外野方向安打，接著靠隊友接連安打攻勢延續、替球隊跑回分數。

鄭宗哲7局下吞下三振，今天3打數敲出1支安打，選到1次保送、1次三振，有1得分，賽後打擊率1成76，海盜隊終場以2比6吞敗。

老虎 鄭宗哲

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