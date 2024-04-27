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MLB／山本由伸王牌發威 大谷0安丟打擊王

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
山本由伸先發6局沒有失分還投出7次三振，幫助道奇以2：1險勝。（美聯社）
山本由伸先發6局沒有失分還投出7次三振，幫助道奇以2：1險勝。（美聯社）

道奇隊等到山本由伸展現王牌身手，昨天先發6局無失分還飆出7K，帶著5連勝要進軍多倫多面對與大谷翔平頗有「故事」的藍鳥隊。

山本由伸今年轉戰美職後，首戰投1局掉5分，接下來逐漸回穩，昨天面對國民隊以97球投完6局，被敲4支安打，另有7次三振、1次四壞球，道奇以2：1險勝賽後，總教練羅伯茲稱讚：「這是他加入以來投得最好的一場比賽。」

對山本由伸來說，最驚險的時刻出現在5局下，羅沙里歐敲出一顆104哩的強勁平飛球，直朝山本的頭部而去，山本不僅成功閃避，還用完成接殺，羅伯茲透露：「山本說他差點死掉。」而山本由伸也說：「被嚇到之前球就先到了，運氣好手套剛好在那個位置。」

大谷翔平則是4打數無安打、吞下2K，中斷個人連9場敲安、連22場上壘，打擊率也跌到3成58，被隊友貝茲的3成74給超車，丟掉打擊王頭銜。

道奇以16勝11敗續居國聯西區第一，Fangraphs網站預測進軍季後賽機率93.1%、世界大賽冠軍機率15.8%，都與開季時相距不遠。

大聯盟官網列出6支「大起」及6支「大落」球隊，金鶯隊從季前52.8%進入季後賽機率躍升到82.6%，差距最大；下降最慘的是太空人隊從85.9%變成44.9%，開季至今7勝19敗，而目前7連敗的白襪隊並未入列，因為是從季前0.5%掉到0%。

多倫多 太空人 教練

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