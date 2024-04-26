MiLB／李灝宇2A敲再見高飛犧牲打 沙子宸1A先發4局失2分

美職運動家隊1A台灣投手沙子宸今天先發出賽，投4局被敲4支安打，失2分，最終無關勝敗；海盜隊2A的鄭宗哲則是選到3次保送上壘，老虎隊2A李灝宇擊出再見高飛犧牲打。

運動家隊1A今天與水手隊1A交手的賽事，沙子宸先發登板，1局下遇到亂流，投出保送後接連被敲三壘安打、二壘安打，失掉2分；不過2局下回穩，除了投出1次保送，其他3個出局數都讓對方擊出內野飛球出局；並於3局下演出3上3下。

沙子宸在4局下2出局後，雖然被敲2支安打，出現1次保送，面臨滿壘危機，不過最後仍順利化解，沒有掉分。總計沙子宸先發投4局，被敲出4支安打，投3次保送、2次三振，失掉2分，最終無關勝敗，目前防禦率6.59。運動家隊1A終場則以3比2獲勝。

此外，海盜隊2A的鄭宗哲今天先發打第6棒、擔任游擊手，1打數沒有敲出安打，不過選到3次保送，上壘率相當高；老虎隊2A的李灝宇前4打席都沒有安打演出，但在延長賽10局下時，擊出再見高飛犧牲打，幫助球隊3比2獲勝；響尾蛇隊2A的陳聖平則是4打數敲出1支安打。