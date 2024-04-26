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棒球／陳偉殷術後首場正式賽確定 27日登板先發

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陳偉殷獨立聯盟首次先發時間出爐。 截圖自陳偉殷IG
陳偉殷獨立聯盟首次先發時間出爐。 截圖自陳偉殷IG

美國獨立聯盟長島鴨隊今天在開幕戰以6：2拿下勝利，明天將球交給陳偉殷，這將是他開刀後首次重返正式比賽，期待台灣球迷一起為他加油。

38歲的陳偉殷因前年肩膀動刀而離開阪神虎隊，持續復健等待機會，今年4月3日宣布加盟長島鴨隊，並在4月中與球隊會合開始春訓。

陳偉殷在4月21日首度實戰登板，在熱身賽中先發3局無失分，而且未被敲安，還投出4次三振，另有2次四壞保送，他當時表示：「回到球場上的感覺真是太棒了！」自己已經準備好，並期待新球季的到來。

而陳偉殷如今也透過個人社群預告，將扛起球隊開季第2場先發，台灣時間27日早上6點35分，要在主場迎戰風暴人隊（Lancaster Stormers）。

阪神虎 陳偉殷

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