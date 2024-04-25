MLB／習慣延長春訓1個月？大都會林多復甦扛雙響轟垮巨人

大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）開季表現低迷，不過近期表現有復甦跡象，今天他在作客巨人隊的比賽中上演雙響炮，打回今年最多的單場4分打點，幫助球隊以8：2大勝，終止近期3連敗。

林多去年開季狀況相當普通，4月底打完打擊率僅2成18，不過最後以2成54打擊率、31轟、31盜全能成績作收；今年同樣也有慢熱症狀，到了本季第13場比賽打擊率才突破1成。

今天巨人隊賽前將塞揚強投史奈爾（Blake Snell）放入傷兵名單，臨時拉上沃克（Ryan Walker）先發，面對巨人投手車輪戰，今天林多在第3局敲出兩分砲替球隊先馳得點，第9局在5分領先下再掃出兩分砲錦上添花，賽後打擊率終於突破2成。

Francisco Lindor's second two-run homer of the day! A four-hit game! pic.twitter.com/EiNeoRxx3m — SNY (@SNYtv) 2024年4月24日

大都會打線本季整體表現相當理想，前7場比賽場均僅拿下2.6分；不過在那之後的17場平均則是攻下5.6分，休賽季簽下的老牌強打馬丁尼茲（J.D. Martinez）預計周末會回到大聯盟，屆時打線有望更加完整，林多說：「我們還沒接近理想的目標，和我們應有的水準還有距離，球隊會變得越來越好。」

大都會主帥門多薩（Carlos Mendoza）也期待馬丁尼茲回歸對打線的助益，「他的存在對球隊大有幫助，我有一群好打者，一群在大聯盟取得成功過的打者，馬丁尼茲能加入如此特別的團隊，意義非常重大。」大都會目前以13勝11敗戰績位居國聯東區第3名。