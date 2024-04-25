快訊

台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

中正一分局傳槍響 37歲警頭部外傷意識不清送醫

特斯拉被老謝說完「大勢已去」卻飆漲…真有其指標？專家曝8點原因

MLB／習慣延長春訓1個月？大都會林多復甦扛雙響轟垮巨人

聯合新聞網／ 綜合報導
林多甦醒了！今天他在作客巨人隊的比賽中上演單場雙響砲，幫助球隊踢館成功。 路透社
林多甦醒了！今天他在作客巨人隊的比賽中上演單場雙響砲，幫助球隊踢館成功。 路透社

大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）開季表現低迷，不過近期表現有復甦跡象，今天他在作客巨人隊的比賽中上演雙響炮，打回今年最多的單場4分打點，幫助球隊以8：2大勝，終止近期3連敗。

林多去年開季狀況相當普通，4月底打完打擊率僅2成18，不過最後以2成54打擊率、31轟、31盜全能成績作收；今年同樣也有慢熱症狀，到了本季第13場比賽打擊率才突破1成。

今天巨人隊賽前將塞揚強投史奈爾（Blake Snell）放入傷兵名單，臨時拉上沃克（Ryan Walker）先發，面對巨人投手車輪戰，今天林多在第3局敲出兩分砲替球隊先馳得點，第9局在5分領先下再掃出兩分砲錦上添花，賽後打擊率終於突破2成。

大都會打線本季整體表現相當理想，前7場比賽場均僅拿下2.6分；不過在那之後的17場平均則是攻下5.6分，休賽季簽下的老牌強打馬丁尼茲（J.D. Martinez）預計周末會回到大聯盟，屆時打線有望更加完整，林多說：「我們還沒接近理想的目標，和我們應有的水準還有距離，球隊會變得越來越好。」

大都會主帥門多薩（Carlos Mendoza）也期待馬丁尼茲回歸對打線的助益，「他的存在對球隊大有幫助，我有一群好打者，一群在大聯盟取得成功過的打者，馬丁尼茲能加入如此特別的團隊，意義非常重大。」大都會目前以13勝11敗戰績位居國聯東區第3名。

團隊 大都會 東區

相關新聞

MLB／狂！大谷翔平單場3安都二壘打 續居大聯盟7冠王

道奇隊日本球星大谷翔平今天沒有開轟，但擊球依舊強勁，一支二壘安打擊球初速高達115.6哩，搶占隊史第3，前3名的名字都是...

MLB／大谷翔平再談遭水原一平背叛 另讚新翻譯：太棒了

在被前翻譯水原一平盜取1600萬美元後，道奇隊日本球星大谷翔平今天再次談及此人，在賽前接受媒體聯訪時說到，自己雖然失去了...

MLB／賈吉和索托同場開轟退運動家 洋基總仔：像喝熱巧克力

洋基隊「法官」賈吉開季陷入低潮，今天面對運動家隊，賈吉（Aaron Judge）和索托（Juan Soto）同場開轟，幫助洋基以7：3贏球，守住美東龍頭。 1下賈吉逮中投手的外角速球，將球掃出右

MLB／挨K「復活」變開轟 賈吉獲第二次機會也意外

洋基隊「賈索」連線今天發威，賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）兩人都敲出全壘打，幫助洋基隊以7：...

MLB／祈禱大谷球飛低一點 道奇教頭：我的紀錄又活一天

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場敲出3支二壘安打，最後一支還差點飛過牆形成全壘打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）...

MLB／楚奧特再開轟獨居全壘打王 但韓德森率金鶯狠啄天使

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）調回首棒後手感加溫，繼昨天首局首打席全壘打後，今天再度開砲，是本季全聯盟首位10轟球員，但這場比賽金鶯隊的韓德森（Gunnar Henderson）才是主角

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。