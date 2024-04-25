MLB／挨K「復活」變開轟 賈吉獲第二次機會也意外

洋基隊「賈索」連線今天發威，賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）兩人都敲出全壘打，幫助洋基隊以7：3擊敗運動家隊，這是兩人本季首度同場開轟，而過去只要有1人開轟，洋基的戰績是8勝1敗。

賈吉賽前打擊率1成80，但今天首局就轟出一發2分砲，幫助洋基先馳得點，全場5打數2安打、2分打點，打擊率上升到1成91；索托則是在6局下轟出一發陽春砲，幫助洋基擴大領先優勢，全場3打數1安打、2分打點，打擊率3成19。

有趣的是，賈吉這一轟是「復活」後才敲出，原本運動家隊投手博伊爾（Joe Boyle）投出第3顆好球讓賈吉站著不動被三振，但此時三壘審喊出投手犯規，讓賈吉又有了打擊機會，才炸出這發全壘打。

Aaron Judge struck out looking, but a balk was called.



He homered on the next pitch pic.twitter.com/NTRvghZlSB — Baseball Quotes (@BaseballQuotes1) 2024年4月24日

賈吉表示，那是一記快投，「我還沒搞清楚發生什麼事，但感覺有點微妙，好像要我「回去、回去」，而規則就是規則。」峰迴路轉下，他以生涯261轟超越基特（Derek Jeter），排名隊史第9。

洋基教頭布恩（Aaron Boone）則表示，自己沒看到賈吉一度要離開打擊區，「因為我先看到投手犯規，也看到裁判判決，結果是好的。」

運動家總教練柯塞（Mark Kotsay）則表示，這是裁判的決定，「這樣的判決不太常見，在那當下給了賈吉另一球機會，而他也掌握住了。這完全是裁判的裁量權，投手犯規是沒辦法爭論的，你也只能接受。」