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MLB／祈禱大谷球飛低一點 道奇教頭：我的紀錄又活一天

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷敲出二壘打後在壘包上燦笑。 路透
大谷敲出二壘打後在壘包上燦笑。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場敲出3支二壘安打，最後一支還差點飛過牆形成全壘打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）笑稱：「我的紀錄又多活了一天。」

大谷翔平日前超越松井秀喜的大聯盟日籍球員最多轟紀錄，昨天更將此紀錄推進到177轟，也是本季轉戰道奇後的第6轟，而道奇隊史日本出身球員最多轟紀錄是羅伯茲保有的7轟，今天賽前大谷翔平才說：「希望今天就破（總教練的）紀錄。」

而今天對戰國民隊，大谷翔平6打數3安打，全都是二壘打，9局上最後打席十分接近，一顆擊球初速101.9哩、飛行距離386呎的深遠飛球，打到全壘打牆落在場內形成二壘安打，在大聯盟30座球場中，有5座會形成全壘打。

賽後羅伯茲說，自己告訴大谷翔平，「我祈禱那一球飛低一點，這樣就不會飛出場外。」還開玩笑說：「我（的紀錄）又活過一天。」

而大谷翔平在首局的二壘安打擊球初速高達115.6哩，排名道奇隊史第3，前2名也都是大谷的名字，羅伯茲也再次花式讚美子弟兵：「他打進場內的擊球初速已經足以獨立分類，被他敲出的球感覺是完全不同的東西。」

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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