MLB／被假動作騙到…透納連續41盜中斷 無緣挑戰一朗
在連續41次盜壘成功後，費城人隊游擊手透納（Trea Turner）今天被假動作騙到，在壘間遭到夾殺出局，中斷連續盜壘成功紀錄，無緣挑戰鈴木一朗的連45次。
費城人今天以4：7輸給紅人隊的比賽中，5局上2出局費城人攻占一、三壘，捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson）接到投手偏高的球後，手一揮假裝要傳往二壘，但實際球還在手上，反而跑去抓離開三壘的透納，最後傳給三壘手完成觸殺。
這一個假動作也讓透納紀錄上是盜壘失敗，中斷連續盜壘成功紀錄，但仍以連續41次排名史上第3，上一次盜壘失敗已經是2022年還效力道奇隊的事情。
而大聯盟史上第2多連續盜壘成功，正是日籍球星鈴木一朗效力水手隊時，從2006年4月29日到2007年5月16日，連續45次盜壘成功；史上最多則要追溯到柯爾曼（Vince Coleman）在1988到1989年期間的連續50次盜壘成功。
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