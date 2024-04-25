快訊

技壓英特爾、三星搶攻AI晶片商機 台積電靠的是CoWoS及SoIC

龍邦完全執政！王燕軍、詹晋嘉助陣 能擦亮泰山老招牌？

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

MLB／被假動作騙到…透納連續41盜中斷 無緣挑戰一朗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
透納連續盜壘成功次數停在41次。 美聯社
透納連續盜壘成功次數停在41次。 美聯社

在連續41次盜壘成功後，費城人隊游擊手透納（Trea Turner）今天被假動作騙到，在壘間遭到夾殺出局，中斷連續盜壘成功紀錄，無緣挑戰鈴木一朗的連45次。

費城人今天以4：7輸給紅人隊的比賽中，5局上2出局費城人攻占一、三壘，捕手史蒂芬森（Tyler Stephenson）接到投手偏高的球後，手一揮假裝要傳往二壘，但實際球還在手上，反而跑去抓離開三壘的透納，最後傳給三壘手完成觸殺。

這一個假動作也讓透納紀錄上是盜壘失敗，中斷連續盜壘成功紀錄，但仍以連續41次排名史上第3，上一次盜壘失敗已經是2022年還效力道奇隊的事情。

而大聯盟史上第2多連續盜壘成功，正是日籍球星鈴木一朗效力水手隊時，從2006年4月29日到2007年5月16日，連續45次盜壘成功；史上最多則要追溯到柯爾曼（Vince Coleman）在1988到1989年期間的連續50次盜壘成功。

費城人 鈴木一朗

延伸閱讀

NBA／季後賽客場球隊首勝！ 席亞康砍37分率溜馬扳平公鹿

《蜘蛛驚》你害怕蜘蛛嗎？它的殺傷力超乎你的想像

MLB／大谷翔平得點圈終於敲安 盜壘抱頭表情包+1

中職／盜壘改判後與壘審聊開 林哲瑄解密：他說想申訴

相關新聞

MLB／狂！大谷翔平單場3安都二壘打 續居大聯盟7冠王

道奇隊日本球星大谷翔平今天沒有開轟，但擊球依舊強勁，一支二壘安打擊球初速高達115.6哩，搶占隊史第3，前3名的名字都是...

MLB／大谷翔平再談遭水原一平背叛 另讚新翻譯：太棒了

在被前翻譯水原一平盜取1600萬美元後，道奇隊日本球星大谷翔平今天再次談及此人，在賽前接受媒體聯訪時說到，自己雖然失去了...

MLB／賈吉和索托同場開轟退運動家 洋基總仔：像喝熱巧克力

洋基隊「法官」賈吉開季陷入低潮，今天面對運動家隊，賈吉（Aaron Judge）和索托（Juan Soto）同場開轟，幫助洋基以7：3贏球，守住美東龍頭。 1下賈吉逮中投手的外角速球，將球掃出右

MLB／挨K「復活」變開轟 賈吉獲第二次機會也意外

洋基隊「賈索」連線今天發威，賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）兩人都敲出全壘打，幫助洋基隊以7：...

MLB／祈禱大谷球飛低一點 道奇教頭：我的紀錄又活一天

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場敲出3支二壘安打，最後一支還差點飛過牆形成全壘打，總教練羅伯茲（Dave Roberts）...

MLB／楚奧特再開轟獨居全壘打王 但韓德森率金鶯狠啄天使

天使隊「神鱒」楚奧特（Mike Trout）調回首棒後手感加溫，繼昨天首局首打席全壘打後，今天再度開砲，是本季全聯盟首位10轟球員，但這場比賽金鶯隊的韓德森（Gunnar Henderson）才是主角

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。