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MLB／大谷超強轟 教頭：揮棒像閃電

聯合報／ 記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打。 美聯社
大谷翔平敲出一發初速118.7哩、飛行距離450呎的超強勁全壘打。 美聯社

道奇隊昨以4：1擊敗國民隊，大谷翔平敲出生涯第177轟，連兩場開轟將日籍球員最多轟紀錄繼續堆高，這發本季大聯盟最強勁全壘打，道奇總教練羅伯茲大讚，「他的球棒裡寄宿著閃電。」

大谷9局上面對國民後援投手巴恩斯，一棒把球掃到右外野觀眾席第2層看台，初速118.7哩、飛行距離450呎，成為轉戰道奇第6轟，距離羅伯茲保有的道奇日本出生球員最多轟紀錄只差1轟。

羅伯茲對大谷表現只有稱讚，「沒什麼好說的，那支大號全壘打是在0好1壞後將指叉球轟出去，這真的很少見。」挨轟的巴恩斯也說：「大谷是我見過最具天賦的球員，他具有無與倫比的才能。」

大谷這一轟的擊球初速刷新2022年效力天使隊的118哩個人紀錄，也是道奇隊史最速；羅伯茲直言，大谷開轟讓他想到洋基兩門重砲史丹頓、賈吉，揮棒猶如閃電。

國民成為大谷生涯對戰第26支開轟的大聯盟球隊，剩馬林魚費城人、紅雀、天使隊還沒轟過。

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