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MLB／守護者戰績有夠悍！逆轉紅襪收5連勝領跑全聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
守護者拉米瑞茲今天敲出本季第4轟。 路透社
守護者拉米瑞茲今天敲出本季第4轟。 路透社

本季的守護者隊表現勢不可擋，今天在主場對紅襪以4：1上演逆轉勝後，收下近期5連勝，本季17勝、7成39勝率都高居全聯盟首位，可說是今年最大黑馬之一。

今天紅襪與守護者打線前6局都無法越雷池一步，7局上紅襪阿布雷尤（Wilyer Abreu）敲出陽春砲率先突破僵局，也將守護者先發投手萊福利（Ben Lively）打退場。

不過下個半局守護者打線也有所回應，布瑞南（Will Brennan）率先敲出二壘安打上壘，弗里曼（Tyler Freeman）敲安追平比分，羅奇歐（Brayan Rocchio）的高飛犧牲打幫助球隊超前；來到8局下，守護者持續補刀，靠著拉米瑞茲（Jose Ramirez）開轟帶領下再添2分。

守護者本季火燙，不過當家主砲拉米瑞茲其實狀況並不到位，本季的攻擊指數還沒破0.700，上一場比賽還在板凳上休息，不過主帥佛特（Stephen Vogt）並不著急：「上周對紅襪的系列賽當中，他有3顆初速超過105英哩的擊球出局了，如果那幾球都是安打，就不會有人討論他的低潮。」

佛特補充：「他的擊球內容很好，只是投手對決他都會絞盡腦汁，當你成為地表上最好的球員之一時，就會發生這種狀況。」

賽後守護者摘下本季第17勝，領先第2的老虎隊有3.5場勝差，繼1966年和1999年後，這是守護者隊史第三度在前23戰狂掃17勝，目前得失分差高達+55也持續領跑全聯盟。

守護者 紅襪

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