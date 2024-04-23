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MLB／會殺人的滑球 海盜怪物新人驚人K功騙到打者倒地

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
海盜新秀大物投手瓊斯對釀酒人隊先發6局失1分、送出7次三振，全場91球有9球破百哩、25球讓打者揮空。 美聯社
海盜新秀大物投手瓊斯對釀酒人隊先發6局失1分、送出7次三振，全場91球有9球破百哩、25球讓打者揮空。 美聯社

海盜隊22歲瓊斯（Jared Jones）儼然已是今年大聯盟最恐怖的新人，今天面對釀酒人隊先發6局失1分、送出7次三振，全場91球有9球破百哩、25球讓打者揮空，其中揮到跌倒的一幕，讓美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）形容：「瓊斯剛剛殺人了」。

海盜今天以4：2擊敗釀酒人隊，終止6連敗，瓊斯先發又繳出一場好投，僅在第5局因霍金斯（Rhys Hoskins）的陽春砲掉分，生涯至今5場先發都有7K以上是大聯盟史上第4人，已累積39次三振。

引起最多討論的一球，出現在第3局面對圖朗（Brice Turang）的打席，2好1壞後，是一顆拐到內角的89.9哩滑球，誘使圖朗出棒後意識到不妙，想要收棒卻導致重心不穩，直接仰躺倒在打擊區，讓轉播球評紛紛驚呼太扯。

弗里曼剪輯這球影片，還幫圖朗加上靈魂出竅的合成效果，形容是「死亡滑球」。瓊斯表示，「我過去沒讓打者跌倒過，今天看起來真的滿酷的，很棒的一球。」被問到當下怎麼有辦法忍住笑容，這位小菜鳥坦言：「我內心裡在笑」。

大聯盟 海盜

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