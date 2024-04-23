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MLB／球迷叫囂洋基教頭當替死鬼被驅逐出場 主審：他必須扛

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
洋基總教練布恩（右）開賽才5球就遭到驅逐出場，而且還是當了替死鬼。 美聯社
洋基總教練布恩（右）開賽才5球就遭到驅逐出場，而且還是當了替死鬼。 美聯社

洋基隊今天以0：2不敵運動家隊，總教練布恩（Aaron Boone）開賽才5球就遭到驅逐出場，而且還是當了替死鬼，主審溫德斯泰特（Hunter Wendelstedt）當下聽到球迷的謾罵聲，誤以為是布總，將他驅逐出場，但賽後仍堅稱就算不是布恩出聲，他還是必須為洋基陣營的狀況負責。

此役話題場面一開賽就出現，洛登（Carlos Rodón）對首位打者魯伊茲（Esteury Ruiz）投出觸身球，布恩質疑魯伊茲是否已經出棒，但一壘審判決未出棒，布恩對此已有意見碎碎念，馬上遭到溫德斯泰特警告，布恩摸摸鼻子閉上嘴巴。

卻在下一刻，溫德斯泰特大手一揮，將布恩驅逐出場，布恩本人及身邊的教練團都傻眼，布恩高喊：「我一個字都沒說！」而其他角度的轉播鏡頭捕捉到，當時是布恩身後的觀眾席上，有一位穿著藍色上衣的球迷咆哮，溫德斯泰特應該是將同一方向的聲音誤以為是洋基陣營在叫囂。

溫德斯泰特賽後最初受訪時，表示自己尚未看過影片，他當時回應或許布恩並非出聲的人，但他是洋基教頭，就必須對此負責。

溫德斯泰特隨後進一步承認，聲音並非來自布恩或任何教練團成員，但他維持相同論點，「他是洋基總教練，他必須為休息室所發生的所有事情負責。」他表示，「就我的觀點來看，污辱言論來自另一端，我不可能走過去揪出到底是誰講的，我也不能驅逐球員，因為球迷付錢來看他們比賽，而布恩負責洋基，所以我把他驅逐出場。」

洋基選手也不純然無法理解，洛登就說：「我知道布恩當下沒有說話，我猜是有些誤會，主審當時專注在比賽、場著場內，然後聽到一些來自他的視線之外的言論，如果是你該怎麼做？」瑞佐（Anthony Rizzo）也說：「杭特剛警告總仔，當時他應該已經注意在聽，然後出現來自那個方向的聲音，當然就擦槍走火了。」

布恩執教洋基7季被趕出場35次，這次的驅逐出場是否導因「原罪」，裁判在碰上他時特別敏感？布恩回應：「我不這麼認為，我感覺自己有被公平對待，也與多數裁判都相處良好，我確實比某些教練容易動怒一些，我相信這會讓某些人繃緊神經，但整體來說，我認為我被公平對待。」

Anthony Rizzo 洋基 運動家

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