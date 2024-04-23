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MLB／破日本球員紀錄 大谷大聯盟176轟

聯合報／ 記者陳宛晶藍宗標／綜合報導
道奇隊大谷翔平敲出破紀錄的大聯盟生涯第176轟，也露出笑容。（美聯社）
道奇隊大谷翔平敲出破紀錄的大聯盟生涯第176轟，也露出笑容。（美聯社）

大谷翔平改寫大聯盟日本球員紀錄的第176轟，昨終於在道奇隊球場出爐，他對大都會隊之戰3局下敲出兩分砲，幫助道奇先馳得點，終場以10：0大勝，逃過3連戰遭橫掃，賽後直呼既開心又鬆了一口氣。

日籍球員最多轟原是松井秀喜175轟，大谷13日對教士隊之戰就追平，外界高度關注他何時單獨登頂，一連7場砲管熄火，直到昨天打破紀錄的時刻到來。

3局下面對大都會先發投手豪瑟，大谷逮中81.7哩滑球，掃出右外野全壘打牆外，本季第5轟、生涯第176轟成為致勝一擊；他表示，2018年剛到美國時，完全不知道松井的紀錄，「自從知道這個數字後，這就一直是我的目標，希望自己可以盡快打破。」

亞洲球員歷年只4人達到百轟，南韓退役好手秋信守218轟排名第1，接著是大谷、松井、鈴木一朗117轟，松井直言大谷是偉大球員，自己的數字根本不能比較。

另外，道奇為迎接破紀錄全壘打，在大谷打席啟用的球，印有特殊數字和字母，方便回收確認，他說：「如果因此耽誤比賽，感覺有點抱歉，不只是我，也會影響對方投手、捕手和裁判。」

大谷昨天3打數2安打、被保送1次，打擊率從3成59升至3成68，安打達35支，暫居大聯盟打擊、安打「雙冠王」，開季前24戰全勤出賽，二壘打11支（唯一達二位數）也是榜首，長打率6成63、OPS攻擊指數都排名第3。

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