MLB／19國全壘打榜首破百轟 台灣第一是張育成20轟

大谷翔平今天以176轟獨登大聯盟日籍選手全壘打榜第一，大聯盟官網整理各國全壘打王，以出生地為畫分，共有19國榜首超過100轟；至於台灣選手紀錄，來自張育成的20轟，當然是榜上無名。

大聯盟生涯全壘打榜前3名都是美國選手，美國紀錄來自邦茲（Barry Bonds）的762轟；多明尼加紀錄保持人為普荷斯（Albert Pujols）的703轟，古巴紀錄由帕梅洛（Rafael Palmeiro）569轟保持，委內瑞拉則是卡布雷拉（Miguel Cabrera）511轟。

美國境外領地波多黎各紀錄為戴嘉多（Carlos Delgado）473轟，荷蘭領地古拉索為瓊斯（Andruw Jones）的434轟。

大谷攻略日本榜單第一，但還未攻上亞洲榜首，紀錄來自南韓秋信守的218轟。

日、韓都有打者在大聯盟累積破百轟，台灣則是還看不到車尾燈，歷來共4人留下開轟紀錄，張育成20轟居首，接著是胡金龍2轟、林子偉及郭泓志都是1轟。