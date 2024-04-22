MLB／19國全壘打榜首破百轟 台灣第一是張育成20轟
大谷翔平今天以176轟獨登大聯盟日籍選手全壘打榜第一，大聯盟官網整理各國全壘打王，以出生地為畫分，共有19國榜首超過100轟；至於台灣選手紀錄，來自張育成的20轟，當然是榜上無名。
大聯盟生涯全壘打榜前3名都是美國選手，美國紀錄來自邦茲（Barry Bonds）的762轟；多明尼加紀錄保持人為普荷斯（Albert Pujols）的703轟，古巴紀錄由帕梅洛（Rafael Palmeiro）569轟保持，委內瑞拉則是卡布雷拉（Miguel Cabrera）511轟。
美國境外領地波多黎各紀錄為戴嘉多（Carlos Delgado）473轟，荷蘭領地古拉索為瓊斯（Andruw Jones）的434轟。
大谷攻略日本榜單第一，但還未攻上亞洲榜首，紀錄來自南韓秋信守的218轟。
日、韓都有打者在大聯盟累積破百轟，台灣則是還看不到車尾燈，歷來共4人留下開轟紀錄，張育成20轟居首，接著是胡金龍2轟、林子偉及郭泓志都是1轟。
大聯盟各國全壘打王
美國 邦茲（Barry Bonds）762轟
多明尼加 普荷斯（Albert Pujols）703轟
古巴 帕梅洛（Rafael Palmeiro）569轟
委內瑞拉 卡布雷拉（Miguel Cabrera）511轟
波多黎各 戴嘉多（Carlos Delgado）473轟
荷屬古拉索 瓊斯（Andruw Jones）434轟
加拿大 沃克（Larry Walker）383轟
巴拿馬 李伊（Carlos Lee）358轟
牙買加 戴維斯（Chili Davis）350轟
墨西哥 卡斯提拉（Vinny Castilla）320轟
英國 湯姆森（Bobby Thomson）264轟
南韓 秋信守 218轟
荷屬阿魯巴 波賈茲（Xander Bogaerts）177轟
日本 大谷翔平 176轟
德國 凱普勒（Max Kepler）153轟
哥倫比亞 倫特利亞（Edgar Renteria）140轟
巴西 高梅茲（Yan Gomes）136轟
荷蘭 葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）134轟
澳洲 尼爾森（Dave Nilsson）105轟
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