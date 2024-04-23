MLB／賈吉和索托誰對洋基更重要？官網公布投票結果
洋基開季狀況絕佳，目前以15勝7敗暫居美聯東區龍頭，強打索托（Juan Soto）整體攻擊指數（OPS）高達1.034，大聯盟並列第5；反觀賈吉（Aaron Judge）狀態低迷，大聯盟官網今天也撰文分析，索托和賈吉誰對洋基更重要。
賈吉開季至今累積3轟、11分打點，打擊率0.183，OPS僅0.674。不過洋基仍暫居美東龍頭，領先第2的金鶯半場勝差。官網今天公布最新實力排行榜，洋基排名第2，僅次國聯東區霸主勇士。
大聯盟詢問15位球團高層意見，投給賈吉的有8人，索托則是6人，另外1位不選擇。有名國聯高層直言，「賈吉，因為他就是洋基隊。他是永遠會待在那裡的人，洋基希望索托也能這樣，但目前還不知道。」另外一位高層指出，「答案肯定是賈吉，過去兩年他的輸出比索托帶來的多。」
不過也有高層表示，「我會選擇索托，他在陣容為任何人減輕壓力，特別是賈吉。他可以上壘，也有能力把壘上跑者打回來。」
兩位球星對洋基來說都是相當重要的存在，有位高層認為這是「難以抉擇的問題」，不過他認為索托是左打者，更適合洋基主場，因此選擇他。
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