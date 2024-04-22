MLB／狂飆9K睽違992天奪勝投 洋基火球男：感覺很棒

洋基火球男吉爾（Luis Gil）一掃前戰控球不穩陰霾，今天面對光芒主投5.2局狂飆9次三振，沒有自責分，幫助球隊以5：4贏球。

吉爾前戰面對藍鳥狂丟7次保送，今天3局上他被首名打者卡巴列羅（Jose Caballero）擊出二壘安打，接著因牽制失誤和投手犯規，失掉1非自責分，吉爾總計主投5.2局，最快球速158公里，投出9K和3保送，只被敲2支安打，防禦率降到2.75。

洋基後段棒次今天貢獻4分打點，其中佛度戈（Alex Verdugo）猛打賞，進帳2分打點。吉爾成功摘下勝投，他上一次在大聯盟奪勝是美國時間2021年8月3日，相隔992天再度於大聯盟奪勝。

吉爾2022年接受TJ手術，上季沒有在大聯盟出賽，他受訪時談到勝投滋味，「能獲勝感覺很棒，每次有這種機會，就會想戰鬥。」他也回憶復健時光，「那段時間裡保持積極，抬起頭繼續完成所有訓練，並期待最終有所回報。」