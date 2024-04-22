MLB／全壘打竟遭球迷「沒收」 洛磯仍靠再見安擊退水手

賽前六連敗的洛磯今於主場和水手展開雙重戰，首戰兩隊一路纏戰至延長賽第10局，洛磯才靠著麥馬翰（Ryan McMahon）的再見安打，以2:1贏球。不過9局下洛磯發生有趣插曲，史托林斯（Jacob Stallings）原先有機會敲出再見全壘打，但卻遭球迷伸手接球且漏接被判定為出局，成為此半局最後一個出局數。

這球在球迷漏接後掉回場內，原先裁判判定為二壘安打，不過在洛磯提出挑戰後，裁判改判為球迷干擾比賽出局，比賽因此進到延長賽。關於這個判決，史托林斯表示，「一開始我以為那是一個全壘打，我並不確定發生了什麼事情。我看到球又飛回了球場。我以為它可能擊中標竿或其他東西，我並沒有真正看清楚發生了什麼事情。」

What should have been a walk-off home run for Jacob Stallings was called an out due to fan interference pic.twitter.com/yL9Pj6yGTo — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) 2024年4月21日

賽後水手總教練也笑著表示，「9局下球迷干擾比賽改判成出局的判決相當正確。」而在延長賽敲出再見安的麥馬翰（Ryan McMahon）也說道，「你無法預期會被球迷沒收再見全壘打，那個結果確實令人感到洩氣。」

落磯此戰贏球後，終結六連敗，但在雙重戰的第二場以2:10大比分敗給水手，戰績5勝17敗在國聯西區位居墊底。