MLB／從巨人一路敗到運動家 史崔普林慘吞10連敗沒贏過
運動家隊投手史崔普林（Ross Stripling）一勝難求，今天對守護者隊之戰先發5局失3分，開季至今5次登板全敗，成為大聯盟首位5敗投手，延伸到去年效力巨人隊，更是慘吞跨季10連敗。
史崔普林被揮出5支安打，2局下被布瑞南（Will Brennan）轟出陽春砲後，運動家一路落後到比賽結束，以2：6落敗，客場3連戰遭守護者橫掃。
這位34歲右投去年在巨人出賽22場（11場先發），投出5敗、防禦率5.36，今年轉戰運動家還未改運，每次登板先發都是敗投收場，獨居大聯盟敗投王。
莫里斯（Mike Morris）1979年在運動家投出開季6連敗，史崔普林成為隊史近45年開季最慘的投手，最近一勝已是2022年10月2日，當時效力藍鳥隊。
守護者最近4連勝，戰績16勝6敗在美聯中區排名第1，寫下隊史近25年開季最佳成績；運動家作客克利夫蘭吞下7連敗，近3年對戰只有3勝17敗。
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