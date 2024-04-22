MLB／命運725！大谷翔平、貝比魯斯176轟時程神秘巧合

大谷翔平今天在面對大都會隊之戰敲出大聯盟生涯第176轟，正式超越松井秀喜，成為大聯盟史上日籍全壘打王，更有媒體找出一項神秘巧合，大谷翔平與「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）在生涯前725場出賽所敲出的全壘打數，都一樣是176轟。

今年是大谷大聯盟生涯第7季，此役在3局下敲出兩分砲，在打者出賽的第725場、2979打席、2577打數迎接破紀錄的第176轟。

記者高梅茲（Hetor Gomez）注意到一項神秘巧合，「大谷翔平在725場比賽敲出176轟，貝比魯斯在生涯前725場出賽，也是敲出176轟。」不只「打者翔平」有近似貝比魯斯的數據，「投手大谷」生涯至今投了481.2局，取得38勝19敗，貝比魯斯的前481.2局則是拿下37勝19敗。

貝比魯斯實際上是在第724場敲出176轟，比大谷快1場，但神奇巧合仍讓球迷驚呼大谷簡直是貝比魯斯再世，紛紛留言：「歡迎回來，貝比魯斯」、「命運的725」、「棒球之神真的存在」。