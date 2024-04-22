MLB／「大谷就是偉大球員」 松井秀喜：我的數字無法比較

大谷翔平今天敲出大聯盟生涯第176轟，登頂大聯盟日籍球員最多轟紀錄，將前輩松井秀喜的數字正式擠落第2位，松井直言大谷是一名偉大球員，而自己的數字根本不能比較。

道奇今天以10：0擊敗大都會隊，3打數敲出2安打，另有1次保送，3局上敲出兩分砲，這一轟幫助道奇先馳得點。

大谷表示，2018年剛到美國時，完全不知道松井的紀錄，是後來才去看了松井在大聯盟打了多少全壘打，「自從知道這個數字後，這就一直是我的目標，希望自己可以盡快打破。」

大谷翔平透露，自己第一次見到松井本人是在2015年3月，比起讀賣巨人隊時期的他，當時大谷印象更深的是穿著洋基條紋衫時期的松井，「我不確定是否看過他在2009年世界大賽的表現，但印象最深的還是穿條紋衫的松井前輩。」

超越松井的175轟只是一個中繼站，大谷表示，「我希望可以打越多轟越好，等到生涯結束後，再來看看所寫下的紀錄。」

大谷翔平（圖）敲出大聯盟生涯第176轟，超越前輩松井秀喜。 美聯社

松井也談到大谷超越自己紀錄一事，大器回應，大谷自身的存在、作為一名選手所擁有的能力，就是一名偉大選手，而自己的數字和他完全不能比較，「我相信球迷都對他所能辦到的事、所將成就的事，抱持高度期待，就我而言，我最大的希望就是他可以一直保持健康。」

松井秀喜10年大聯盟生涯，累積1236場出賽，共計5066打席、4442打數，敲出175轟，大谷則在生涯第7季，打者出賽的第725場、2979打席、2577打數敲出176轟。