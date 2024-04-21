棒球／睽違近2年重返投手丘 陳偉殷享受打球樂趣
台灣棒球好手陳偉殷今天睽違近2年重返投手丘，在美國獨立聯盟熱身賽先發3局無失分，送出4次三振，他直呼能回到球場上的感覺很棒，「現在已經準備好，期待新球季到來。」
38歲的陳偉殷擁有豐富美職及日職經驗，生涯從日職中日龍隊開始，再轉往美職金鶯隊發展，並依序效力馬林魚隊、水手隊；之後重返日職，接連效力羅德隊、阪神虎隊。
陳偉殷在2022年6月遭阪神釋出後，雖然因肩傷暫時沒辦法投球，不過仍沒有放棄繼續當球員，持續養傷及復健，力拚重返投手丘。
陳偉殷在今年4月初確定加盟美國獨立聯盟的長島鴨隊（Long Island Ducks），順利延續球員生涯，並在今天成功重返投手丘，在熱身賽先發投3局，沒有被敲出安打，投出2次保送4次三振，沒有失分。
隨後陳偉殷也在個人社群媒體上分享心情，他表示，「回到球場上的感覺真是太棒了，即使已經將近2年沒有在場上投球，但重要的是現在已經準備好了，期待著新球季的到來。」
陳偉殷也強調，現在最重要的是享受打球的樂趣，「無論結果如何都能夠保持開心，還有謝謝今天又來到球場的球迷，能夠再次看到大家真的很開心。」
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