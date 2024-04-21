快訊

台北有感！上午10時40分花東地震 預估震度3級

為何高齡駕駛車禍多？過度攝取兩類東西恐傷大腦釀禍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷單場4上壘 賽後訪問6題有4題問唯一出局打席

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊今天又以4：6輸給大都會隊，近9戰吞下7敗，大谷翔平2打數敲出1安打、3次保送，單場4度上壘，但賽後是全場唯一被解決的打席帶來最多疑問，6局滿壘時遭到三振，讓他的得點圈打擊率掉到只剩0.095，賽後媒體提出的6題問題有4題與得點圈打擊有關。

大谷今天的安打出現在5局擔任首位打者時，敲出右外野方向的場地二壘安打，第6局則在道奇以2：5落後、滿壘時輪到他的打席，面對一顆90.3哩、太過內角的卡特球揮空遭到三振，其餘3打席都是在二壘有人的情況下選到保送。

加上今天得點圈1打數沒有安打，大谷本季得點圈數據來到21打數敲出2安打，打擊率0.095。

大谷坦言，6局滿壘遭到三振的打席，也是自己今天最懊悔的部分，「我必須盡快調整，找出不好的地方，做出改變。」被問到得點圈打擊的問題，大谷表示，自己所做的改變就是試著不要改變，不管在任何情況下，在每個打席都讓自己的打擊策略保持穩定。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）指出，大谷也很想做好，「我完全可以理解，但就像我前幾天提到的，如果他能像先前那樣控制好自己的好球帶會比較好。」

大都會 道奇

延伸閱讀

MLB／大谷孵1個月再現得點圈安打 難挽道奇近8戰6敗

MLB／大谷翔平得點圈終於敲安 盜壘抱頭表情包+1

MLB／楚奧特談大谷「誰都替代不了」 憂得點圈打擊還太早

MLB／水原一平若坐牢還要還債給大谷 律師：依法還5.2億

相關新聞

MLB／大谷單場4上壘 賽後訪問6題有4題問唯一出局打席

道奇隊今天又以4：6輸給大都會隊，近9戰吞下7敗，大谷翔平2打數敲出1安打、3次保送，單場4度上壘，但賽後是全場唯一被解...

MLB／洋基之聲引退 85歲播報員史特林感性謝幕

美國職棒大聯盟紐約洋基播報員史特林引退，今天在主場接受表揚，感謝球迷36年來力挺。85歲的他坦言體力大不如前，退休後樂於...

棒球／陳偉殷術後首戰：感覺太棒了 先發3局4K無失分

台灣左投陳偉殷加盟獨立聯盟長島鴨隊後首次重返投手丘，今天在球隊熱身賽先發3局無失分好表現，他也興奮表示，自己已經準備好了...

MLB／鄧愷威下放巨人3A 先發牛棚角色改變成挑戰

美國職棒舊金山巨人隊今天賽前宣布，旅美台灣投手鄧愷威昨晚賽後被下放小聯盟3A，投手傑利離開15天傷兵名單歸隊。鄧愷威本季...

MLB／開轟一錘定音獲洋基迷喊MVP 索托：就像家人一樣

洋基隊今天在主場強碰分區勁敵光芒隊，投打皆有優異發揮，靠著明星外野手索托（Juan Soto）7局下敲出三分砲鎖定戰局，最終以5：3上演精彩的逆轉勝，持續坐穩美聯東區龍頭，開季表現火燙的索托也收穫滿場

MLB／勇士捕手驚天3響灌6分 塞爾笑稱：沒人關心我投怎樣

今天勇士隊在主場迎戰遊騎兵隊，捕手達德諾（Travis d'Arnaud）意外成為最佳男主角，今天他扛出單場3響砲灌進6分打點，包含致勝的滿貫砲，幫助球隊以8：3氣走條子軍團，先發投手塞爾（Chris

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。