棒球／陳偉殷術後首戰：感覺太棒了 先發3局4K無失分

台灣左投陳偉殷加盟獨立聯盟長島鴨隊後首次重返投手丘，今天在球隊熱身賽先發3局無失分好表現，他也興奮表示，自己已經準備好了：「期待著新球季的到來。」

長島鴨隊今天在春訓熱身賽以12：1擊敗狗狗幣（California Dogecoin）隊，陳偉殷作為先發投手，3局沒有失分，而且未被敲安，還投出4次三振，另有2次四壞保送。

隊友也給予火力支援，布萊德利（Jackie Bradley Jr.）轟出2分砲，高梅茲（Hector Gomez）也有1分打點安打，第1局就打下3分。

陳偉殷因前年7月底肩膀動刀，經過長時間復健後終於踏出第一步，他也在臉書上發表心情，「回到球場上的感覺真是太棒了！即使已經將近兩年沒有在場上投球，但重要的是現在已經準備好了，期待著新球季的到來。」

陳偉殷也說：「最重要的是享受打球的樂趣，無論結果如何都能夠保持開心！還有謝謝今天又來到球場的球迷，能夠再次看到大家真的很開心。」